Un stat a decis să își schimbe banii după ce s-au devalorizat puternic. Oamenii merg cu teancuri de bancnote la cumpărături

26-08-2025 | 08:04
oameni pe strada
Shutterstock

Guvernatorul Băncii Centrale Siriene, Abdul Qadir al-Hasriya, a anunţat că ţara sa îşi va schimba moneda prin eliminarea a două zerouri de pe bancnote şi prin tipărirea de noi cupiuri care să le înlocuiască pe cele emise sub regimul lui Bashar al-Assad.

De la începutul războiului civil în Siria în 2011, lira siriană s-a prăbuşit, trecând de la 50 de lire pentru un dolar la peste 10.000 de lire pentru un dolar, obligându-i pe sirieni să meargă cu uriaşe de bancnote atunci când fac cumpărături.

Eliminarea a două zerouri de pe bancnote „este o problemă foarte importantă şi (...) nu va avea niciun impact asupra valorii monedei", a declarat Hasriya într-un interviu acordat televiziunii de stat.

El a adăugat că vechile bancnote vor fi înlocuite pur şi simplu cu cele noi, evitând astfel o nouă inflaţie într-o ţară afectată de creşterea preţurilor de la război şi de anii de sancţiuni economice.

„Nu vom creşte masa monetară, dar vom înlocui masa monetară existentă", a declarat el.

„Schimbarea monedei naţionale este un semn de eliberare financiară după eliberarea politică şi căderea vechiului regim", a adăugat Hasriya.

Noi cupiuri în circulație

Redresarea valorii lirei siriene este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă noile autorităţi siriene după căderea lui Bashar al-Assad, a cărui imagine şi cea a tatălui său, Hafez, care a domnit înaintea lui, apar pe unele cupiuri.

Banca centrală intenţionează să tipărească şase noi cupiuri, a precizat guvernatorul.

Bancnotele vor fi tipărite în mai multe locuri din motive logistice şi pentru a satisface cererea, a adăugat el, fără a specifica cine le va tipări sau unde.

După începerea războiului civil, bancnotele siriene au fost tipărite exclusiv în Rusia, un aliat apropiat al guvernului Assad.

Din decembrie, Damascul a primit cel puţin un transport de bancnote tipărite în Rusia. 

Sursa: Agerpres

