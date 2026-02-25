Ministerul Agriculturii vrea să limiteze perioada în care poate fi vândută drept „proaspătă”, astfel încât marfa congelată din import să nu mai ajungă la raft cu această etichetă, iar producătorii români să aibă astfel mai multe șanse să fie căutați de clienți. În paralel, autoritățile investighează posibile practici neloiale, în contextul diferențelor mari dintre prețul din fermă și cel final.

Potrivit proiectului, carnea de porc va putea fi comercializată cu eticheta de „proaspătă” doar dacă au trecut cel mult două zile de la sacrificare și nu stă mai mult de șase zile la raft. Măsura ar urma să oprească practica prin care carne congelată importată din alte țări este decongelată și vândută drept produs proaspăt.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: „Tot ceea ce vine din spațiul european, dacă vine congelat, această carne nu mai poate fi vândută ca fresh. Ne uităm în magazinele de retail, și la carnea de porc, și la carnea de pui, dacă această carne este cumpărată congelată, prețul, bineînțeles, este foarte mic. În cazul în care aduci un produs congelat din UE, îl decongelezi în România și îl bagi ca fresh în magazine, sigur prețul crește”.

Asociațiile de comercianți au transmis că așteaptă clarificări din partea Ministerului Agriculturii pentru a înțelege strategia ministrului și modalitatea de implementare a acestor legi, dar și efectul pe care îl vor produce pe piață.

În paralel, autoritățile investighează și posibile practici neloiale în lanțul de distribuție, în condițiile în care, spun fermierii, carnea pleacă de la ei cu aproximativ 5 lei pe kilogram și ajunge în magazine la aproximativ 20 de lei.

Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de porc: „Am avut 20 de săptămâni cu cel mai mic preț din Europa la poarta fermei, anul acesta am început cu același trend, cel mai mic preț din Europa. Acest lucru ne-a speriat, trebuie să luăm măsuri”.

Reporter ȘtirileProTV: „Consiliul Concurenței a declanșat o anchetă care analizează lanțul cărnii de porc, de la fermă, la abator, procesare și până la raft. Autoritatea verifică dacă există bariere sau practici comerciale care limitează accesul fermierilor români în marile magazine și contribuie la diferențele mari de preț dintre producători și retaileri. În acest context, Consiliul Concurenței așteaptă date și informații relevante de la producători, procesatori, dar și de la cumpărători”.

Deși producția internă a crescut și au apărut noi ferme, aproape 80% din carnea de porc de pe piață este importată.