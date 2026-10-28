Infecțiile urechii, recidivante, afectează prima oară timpanul. Apoi, cele mai mici oase din organism, cele care participă la auz. Infecțiile netratate corect duc la distrugeri la acest nivel. Aveți un traumatism care lezează timpanul. Nu puneți niciun medicament în ureche, ne spun medicii. Vă dați seama că timpanul suferă dacă simțiți că intră aer prin ureche:

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: „Ideea ar fi ca atunci când avem o perforație post-traumatică – lovitură, palmă, minge, accident sportiv –, ideea e să nu băgăm nimic în ureche. De obicei, vin la camera de gardă, după ce își pun picături, vin deja suprainfectate leziunile. Deci, întâi sterilizezi locul, apoi închizi perforația.”

Timpanul fisurat, corect tratat de către medic, are toate șansele să se vindece. Lăsat să se infecteze, determină supurații repetate.

Senzația de lichid în ureche. Așa se simt secrețiile din spatele urechii și după o răceală, de exemplu. Apare o ușoară amețeală.

Dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL: „Acest lucru este otita medie, care e evoluția răcelii, nu mai întâi ai răcit și apoi a apărut otita, răceala s-a menținut, viroza se menține și se complică cu această inflamație a urechii, otita medie se complică cu inflamația sinusurilor, sinuzita, asta e o evoluție a virozelor.”

Din păcate, infecțiile trenante distrug timpanul. Apoi, suferă urechea medie, unde găsim cele mai mici oase din organism. Acestea participă la funcția auditivă. Infecțiile netratate corect duc la distrugeri la acest nivel. Nu mai auziți bine.

Medicul ORL trebuie să sterilizeze zona afectată, dar funcția auditivă e greu de recuperat, odată pierdută. Auzul pierdut, după infecții, se recuperează prin protezare auditivă:

Laura Mihale, audiolog: „Mă refer la dificultăți de înțelegere a conversațiilor în medii zgomotoase, dificultăți de înțelegere a vocilor mai subțiri, această scădere a auzului este în zona sunetelor înalte, frecvențele înalte sunt primele afectate și tocmai de aceea mai multe persoane care au deficiență de auz – pentru că auzul începe să scadă pe zonele înalte – încep să aibă dificultăți de înțelegere, vin pacienți în cabinet care ne spun «aud, dar nu înțeleg, aud ce se vorbește, dar nu înțeleg ce mi se spune».”

Audiograma vocală ajută specialistul să vadă obiectiv capacitatea de înțelegere. Aparatele auditive oferă amplificare doar în zona frecvențelor afectate.