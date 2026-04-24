Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, cetățean român, despre care se crede că se adăpostise de ploaie în acel container, a fost transportat la spital cu o rană la picior, însă autoritățile au precizat că nu se află în pericol.

Incidentul a avut loc pe bulevardul Nikis.

În ciuda ploii torențiale, angajații municipalității au observat corpul în momentul în care acesta a căzut în timp ce tomberonul era golit în mecanismul de compactare al camionului și au reușit să oprească rapid utilajul.

Incident „șocant și fără precedent”

Viceprimarul Salonicului responsabil cu colectarea deșeurilor și reciclarea, Lazaros Zahariadis, a lăudat intervenția promptă a muncitorilor, descriind incidentul drept „șocant și fără precedent”.