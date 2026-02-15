Un român a încercat să răpească o fetiță de un an din mâinile mamei sale, în Italia. Micuța a fost grav rănită. VIDEO

Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Stiri externe
Screenshot 2026 02 15 143916

Scene șocante într-un supermarket din Bergamo: un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate de lângă părinții ei, micuța fiind rănită grav.

autor

Incidentul terifiant a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13:00, când familia ieșea din magazin după cumpărăturile de weekend. Bărbatul a prins fetița de picioare, încercând violent să o smulgă de lângă mama ei, care îi ținea mâna, scrie Milano Today.

Femeia a opus rezistență și a strigat după ajutor. Tatăl, aflat în apropiere, a intervenit imediat, oprindu-l pe atacator. Mai mulți trecători și agenți de pază au contribuit la imobilizarea bărbatului până la sosirea poliției.

Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Echipajul de patrulare a salvat fetița și l-a dus pe agresor la secția de poliție. Investigațiile, bazate pe mărturii și imagini de supraveghere, au permis reconstrucția detaliată a evenimentelor.

Copilul a fost transportat la spital, unde medicii au confirmat că fetița a suferit o fractură de femur, necesitând îngrijiri medicale complexe.

Bărbatul român a fost arestat pentru răpire agravată și agresiune gravă și urmează să fie audiat în zilele următoare.

Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea

Sursa: Milano Today

Etichete: italia, tentativa de rapire, copil ranit, roman,

Dată publicare:

