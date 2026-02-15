Un român a încercat să răpească o fetiță de un an din mâinile mamei sale, în Italia. Micuța a fost grav rănită. VIDEO

Incidentul terifiant a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13:00, când familia ieșea din magazin după cumpărăturile de weekend. Bărbatul a prins fetița de picioare, încercând violent să o smulgă de lângă mama ei, care îi ținea mâna, scrie Milano Today.
Femeia a opus rezistență și a strigat după ajutor. Tatăl, aflat în apropiere, a intervenit imediat, oprindu-l pe atacator. Mai mulți trecători și agenți de pază au contribuit la imobilizarea bărbatului până la sosirea poliției.
Atenție! Urmează imagini care vă pot afecta emoțional!
Echipajul de patrulare a salvat fetița și l-a dus pe agresor la secția de poliție. Investigațiile, bazate pe mărturii și imagini de supraveghere, au permis reconstrucția detaliată a evenimentelor.
Copilul a fost transportat la spital, unde medicii au confirmat că fetița a suferit o fractură de femur, necesitând îngrijiri medicale complexe.
Bărbatul român a fost arestat pentru răpire agravată și agresiune gravă și urmează să fie audiat în zilele următoare.
Sursa:
Milano Today
