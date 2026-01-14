O fată de 19 ani a fost răpită dintr-un taxi, în Pitești. Cine erau cei doi bărbați care au blocat mașina

14-01-2026 | 13:58
politie
Poliţiştii din Argeş au deschis o anchetă penală care vizează infracţiunea de lipsire de libertate, după ce o tânără a fost răpită dintr-un taxi, maşina în care se afla fiind blocată de două persoane are au luat-o pe femeie cu forţa.

Lorena Mihăilă

Taximetristul şi alţi şoferi au anunţat Poliţia despre acest caz. dar, în primă fază, victima a spus că nu i s-a întâmplat nimic.

Poliţiştii au aflat apoi că ea se prostituează pentru unul dintre răpitori, care îi e şi concubin şi că a fost luată de pe stradă în timp se ce ducea să îşi viziteze copiii, care sunt în daţi plasament.

Incidentele s-au petrecut în ziua de 13 ianuarie, în jurul orei 15:20, în localitatea Basov din judeţul Argeş, Poliţia intervenind după ce un bărbat de 61 de ani a sunat la 112, reclamând un incident produs în timpul efectuării unei curse de taxi.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, bărbatul de 61 de ani, în calitate de şofer de taxi, în timp ce se deplasa pe strada Serelor, din Bascov, transportând o pasageră, ar fi fost blocat în trafic de un alt vehicul, din care au coborât doi bărbaţi necunoscuţi, ce au manifestat un comportament agresiv. Aceştia ar fi provocat distrugeri autoturismului şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, iar ulterior una dintre persoane ar fi scos pasagera din taxi şi ar fi urcat-o, împotriva voinţei sale, în autoturismul cu care se deplasau, părăsind locul faptei. În urma activităţilor operative desfăşurate de poliţiştii de investigaţii criminale Piteşti, cu sprijinul celor din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bascov şi a Secţiei 3 Poliţie Piteşti, au fost identificaţi doi bărbaţi, de 56 şi 21 de ani, tată şi fiu, ambii din comuna Merişani, şi persoana vătămată, în vârstă de 19 ani, concubina tânărului, aceştia fiind conduşi la sediul Poliţiei Municipiului Piteşti, pentru cercetări”, informează, miercuri, oficialii Poliţiei.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că femeia răpită sub ochii trecătorilor, ziua în amiaza mare, a negat la Poliţie faptul că i s-a întâmplat ceva, ea susţinând că nu a fost răpită.

Ulterior, poliţiştii au aflat că a admis că se prostituează pentru tânărul de 21 de ani, cu care are şi o relaţie. Ea a povestit că are doi copii care sunt daţi în plasament, în grija autorităţilor, într-o localitate din judeţul Dâmboviţa şi mergea să îi viziteze atunci când a fost luată de pe stradă.

Tatăl şi fiul au fost reţinuţi pentru lipsire de libertate în mod ilegal, ameninţare, violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi vor fi prezentaţi parchetului cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: arges, femeie, rapire, prostituție,

Dată publicare: 14-01-2026 13:46

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunţă miercuri că a decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025.

