Ideea de a instala toalete în maşini nu este una nouă, în special în cazul autoutilitarelor, rulotelor sau a unor SUV-uri. Însă, originalitatea acestei noi tehnologii rezidă în integrarea sa discretă şi în designul său inovator.

Specializat în vehicule electrice, Seres este un producător renumit în China. Acesta colaborează cu gigantul chinez din domeniul telecomunicaţiilor Huawei pentru marca de lux AITO.

Seres a obţinut brevetul pentru aceste toalete mobile în luna aprilie, conform registrelor accesibile publicului.

Cum funcționează toaleta integrată

Aceste toalete pot fi utilizate fie manual, prin împingerea scaunului în spate, fie prin comanda vocală "activează funcţia toaletă".

Acest dispozitiv are scopul "de a răspunde nevoilor utilizatorilor în timpul călătoriilor lungi, în camping sau în nopţile petrecute în habitaclu, printre alte situaţii", au scris inginerii de la Seres în dosarul de brevet.

Un sistem de ventilaţie şi un canal de evacuare dirijează mirosurile către exterior. Deşeurile sunt colectate într-un rezervor care necesită golire periodică.

Toaletele sunt echipate cu un dispozitiv de încălzire care evaporă urina şi deshidratează celelalte deşeuri.

Optimizarea spațiului interior

"Integrarea toaletei sub scaunul glisant permite optimizarea utilizării habitaclului", a precizat Seres în dosarul său.

În ultimii ani, producătorii chinezi de autovehicule electrice au lansat modele dotate cu funcţii din ce în ce mai sofisticate pentru a atrage cumpărătorii, cum ar fi sisteme integrate de karaoke, mini-frigidere sau scaune cu masaj.

Seres nu a anunţat încă oficial lansarea unui autovehicul echipat cu toaletă şi nu se ştie dacă astfel de modele vor vedea vreodată lumina zilei, notează AFP.