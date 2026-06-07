Peste 860 de milioane de oameni se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor anual la nivel global din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății.

Într-un nou raport publicat înainte de Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, pe 7 iunie, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a alimentelor contaminate sau manipulate necorespunzător.

„Siguranța alimentară nu este o problemă abstractă — ea atinge fiecare masă, fiecare familie, în fiecare zi”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

„Alimentele nesigure au fost întotdeauna o preocupare majoră de sănătate publică, dar până acum nu aveam imaginea de ansamblu a impactului lor uman și economic uriaș.”

„Pentru prima dată, țările au propriile date pentru a vedea unde este cea mai mare povară. Cu aceste cunoștințe, guvernele pot prioritiza acțiunile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor.”

Raportul estimează că în 2021 bolile transmise prin alimente au dus la pierderi de aproximativ 310 miliarde de dolari (267 miliarde de euro) din cauza scăderii productivității generate de îmbolnăviri.

Multe dintre aceste boli și decese, adaugă organizația, ar putea fi prevenite prin îmbunătățirea apei, a sanitației și a igienei, prin practici de siguranță alimentară precum pasteurizarea și prin acces la servicii medicale pentru populațiile vulnerabile.

OMS avertizează, de asemenea, că schimbările climatice vor avea un impact major asupra siguranței alimentare. Fenomenele meteo extreme, creșterea temperaturilor aerului și apei și modificarea tiparelor de precipitații vor amplifica riscurile bolilor transmise prin alimente, existente sau emergente.

Copiii, cei mai expuși riscurilor alimentare

Cei mai afectați sunt copiii sub cinci ani, care au un risc de trei ori mai mare comparativ cu copiii mai mari și adulții. Aceștia reprezintă 29% din povara asupra sănătății asociată alimentelor nesigure și 143.000 de decese doar în 2021.

„În ciuda faptului că reprezintă doar 9% din populația globală, copiii mici suferă aproape o treime din toate cazurile de boli transmise prin alimente, în special boli diareice, care pot fi letale pentru acest grup vulnerabil”, a precizat OMS.

Copiii mici sunt, de asemenea, mai vulnerabili la expunerea la substanțe chimice din alimente, care pot afecta dezvoltarea creierului și pot provoca tulburări neurologice și de dezvoltare pe termen lung.

Raportul evidențiază, de asemenea, inegalități profunde în sistemele alimentare. Persoanele care trăiesc în comunități cu resurse limitate suportă cea mai mare povară a bolilor, în special în țările cu venituri mici și medii.

Regiunile Africa și Asia de Sud-Est însumează împreună aproape trei sferturi din totalul îmbolnăvirilor cauzate de alimente și 60% din decesele la nivel global.

Bolile transmise prin alimente: principalele cauze

Bolile transmise prin alimente sunt infecțioase sau toxice, fiind cauzate de bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice care ajung în organism prin alimente contaminate. În Europa, cele mai frecvente includ:

Campilobacterioza: legată în principal de carnea de pasăre crudă sau insuficient preparată, laptele nepasteurizat, carnea de rumegătoare și apa contaminată. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), această bacterie are o sezonalitate clară, cu un vârf al cazurilor în lunile de vară.

Salmoneloza: asociată cel mai frecvent cu ouăle și carnea crudă de porc, curcan și pui. Simptomele includ febră, diaree și crampe abdominale. Poate deveni letală dacă bacteria ajunge în fluxul sanguin.

Infecția STEC: legată de consumul de carne crudă sau insuficient preparată, produse lactate din lapte nepasteurizat, frunze verzi crude și sucuri nepasteurizate.

Listerioza: o infecție rară, dar adesea severă, cu rate ridicate de spitalizare și mortalitate.