Potrivit acesteia, de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, interesul pentru astfel de vehicule a crescut cu peste 40%, în vreme ce pentru motorizarea diesel a scăzut cu 15 procente. Fenomenul se manifestă în toată Europa.

Schimbarea preferințelor a devenit vizibilă chiar din a doua săptămână de bombardamente în Golful Persic.

Activitatea utilizatorilor pe platforma de vânzări auto arată o creștere cu 15% a interesului pentru mașini electrice, față de cea precedentă. După încă o săptămână, s-a înregistrat un salt de 49%.

Sorin Bălan, directorul comercial al unei platforme de vânzări auto: Nu mă refer doar la căutări pur și simplu, ci efectiv la contactări, telefoane, mesaje trimise către anunțuri cu mașini din această categorie.

Citește și
Prețul vehiculelor electrice a crescut

Peste 90% dintre clienți caută pe platformă vehicule electrice second hand. Prețul acestora a crescut cu peste 10 procente, spune reprezentantul platformei. Clienții trebuie să cântărească bine între costul achiziției și cel al carburantului.

Paul Rujan, directorul de vânzări al unei reprezentanțe auto: Este mai ieftin să exploatăm o mașină electrică în momentul de față. Cel mai mare preț pe care l-am întâlnit acum la o stație Supercharge a fost undeva la 2 lei și 50, dacă nu mă înșel, pentru un kilowat. Aș zice, de trei ori mai ieftin la consum decât dacă am lua o mașină pe benzină.

Cum putem reduce consumul în trafic

Pe de altă parte, consumul unei mașini cu combustie poate scădea dacă se respectă câteva reguli.

Liviu Moarcăș, instructor auto: Să menținem viteza până în 100 de km pe oră și condusul să fie cât mai constant, avem posibilitatea să reducem consumul de carburant cu până la 10%. În același timp, dacă reușim să golim cam 50 de kilograme din lucruri care nu ne trebuie în mașină, avem posibilitatea de a mai reduce consumul de carburant cu încă 5%.

Cauciucurile de vară au frecare mai mică, iar presiunea din pneuri contează și ea.

Constantin Muși, mecanic auto: Dacă roata este dezumflată sau nu rulează cu presiunea prescrisă, crește consumul de carburant!

Astăzi, cea mai ieftină benzină costă 9,13 lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină - 9,99 lei, potrivit unei aplicații de monitorizare a prețurilor la carburanți.