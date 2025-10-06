Un poștaș, gata să fie concediat pentru că a livrat scrisorile prea repede. „I-au scris că a produs prejudicii companiei”

Un poștaș riscă să fie dat afară pentru că și-a făcut treaba cu prea mult zel. Se întâmplă într-un orășel din Slovenia.

Bărbatul a livrat toate scrisorile și pachetele într-o singură zi, nu în două sau cel mult trei zile, cum spune legea.
Sindicatul poștașilor s-a sesizat din oficiu și cere explicații.

Poștașii ar trebui să livreze scrisori, dar... nu prea repede. Cel puțin asta reiese din decizia Poștei Slovene, care a amenințat un angajat că își va pierde locul de muncă din acest motiv.

Saso Grzinic, Sindicatul Lucrătorilor Poștali: „Legea spune că trebuie să livrăm toate expedierile în maximum trei zile. El le-a dus într-o singură zi. Și din cauza asta a primit avertisment de concediere.”

Sindicatul consideră decizia abuzivă. Nimeni nu se aștepta ca eficiența să fie pedepsită.

caine postas
Povestea emoționantă a unui poștaș din Iași și a câinelui său, care îl însoțește în fiecare zi la muncă, indiferent de vreme

Saso Grzinic, Sindicatul Lucrătorilor Poștali: „Este absurd să ni se spună asta. Până nu demult, poștașii primeau avertismente dacă uitau scrisori în birou. Se făceau controale, să vadă dacă nu ai lăsat nimic în sertare.”

Reprezentanții Poștei Slovene au negat, într-un răspuns scris, orice formă de hărțuire și au refuzat să comenteze avertismentul, cu argumentul că e o chestiune de procedură internă. Printre altele, spun că:

„Poșta Sloveniei livrează corespondența publicitară neadresată la toate gospodăriile în maximum două zile lucrătoare. Este un serviciu comercial, reglementat prin contracte cu partenerii de afaceri.”

Problema a fost că poștașul livra, în același timp, atât trimiteri obișnuite, cât și prioritare, deși acestea din urmă au un preț mai mare. Pe de altă parte, sindicatul susține că Poșta întârzie intenționat unele livrări, pentru a justifica tariful mai ridicat.

Saso Grzinic, Sindicatul Lucrătorilor Poștali: „I-au scris că a produs prejudicii companiei și că nu a respectat buna reputație a instituției.”

Sindicatul promite să continue lupta și așteaptă inclusiv o reacție la nivel politic.

