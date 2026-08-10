Postul a difuzat trei anunțuri preînregistrate în care se afirma în mod eronat că regele a decedat, în cadrul emisiunii „Barry Marsh Show” din 19 mai, relatează News.o, care citează BBC.

Mesajele spuneau că „mass-media” a „confirmat” decesul și au fost urmate de imnul național și de 16 minute de tăcere pe DAB+, în timp ce ascultătorii de pe frecvența AM au auzit muzică de fundal. O rectificare și scuze au fost difuzate 30 de minute mai târziu.

Decizia autorității de supraveghere a mass-media din Regatul Unit, Ofcom, precizează că, odată ce membrul personalului care a difuzat accidental fișierele și-a dat seama ce a făcut, acesta a oprit redarea lor, „a intrat în panică și a părăsit sediul”.

Ofcom a declarat că incidentul a încălcat Regula 5.1, care impune ca știrile să fie prezentate cu acuratețea cuvenită, și Regula 5.2, care prevede că greșelile semnificative trebuie corectate rapid.

Ofcom a descris anunțul fals drept o „inexactitate semnificativă” într-o chestiune de „interes public foarte ridicat”.

Cum a fost difuzat necrologul pregătit pentru rege

Greșeala s-a produs după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate, destinate utilizării în cazul decesului regelui.

Ofcom a precizat că fișierele au fost redate „din curiozitate”, întrerupând transmisia la distanță a prezentatorului și difuzând anunțurile în direct.

Radio Caroline a declarat că prezentatorul nu și-a dat seama că nu mai era în direct deoarece, conform practicii obișnuite, transmitea emisiunea de la distanță.

Postul a precizat că prezentatorul „nu și-ar fi dat seama că ieșise din emisie decât dacă ar fi monitorizat online semnalul difuzat”.

De ce nu a fost oprit imediat anunțul despre moartea regelui

Postul a adăugat că directorul Radio Caroline monitoriza transmisia AM a postului, dar se afla într-o convorbire telefonică în momentul difuzării anunțului eronat.

Directorul postului a observat problema abia când a auzit muzică continuă în locul programului normal și l-a contactat pe inginer, care era la curent cu problema și o investiga deja.

A urmat apoi o scurtă scuză, prezentatorul precizând că informațiile anterioare fuseseră „incorecte” și că acest lucru se datora „unei probleme tehnice”.

Postul a declarat că „a tratat problema cu maximă seriozitate” și a acționat „cât mai repede posibil”.

Ce măsuri a luat Radio Caroline după incident

Angajatul implicat a fost mustrat, iar fișierele cu necrologurile au fost mutate de pe desktopul din studio pentru a preveni repetarea incidentului.

Radio Caroline a menționat că Ofcom a primit doar două reclamații cu privire la incident și a precizat că postul este „condus 100% de voluntari”, fără resursele de care dispun posturile de radio mai mari.

Înființat în 1964 ca post pirat offshore, Radio Caroline a emis de pe o navă până în 1991, când a naufragiat în largul coastei Kent.

Radio Caroline continuă să opereze din zona coastei de nord-est a comitatului Essex, deși mulți dintre prezentatori transmit de la distanță.