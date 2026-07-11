Palatul Buckingham a confirmat întâlnirea și a descris-o drept „o reuniune privată de familie”. Este pentru prima dată în mai bine de patru ani când regele își vede în persoană nepoții – pe Archie, în vârstă de șapte ani, și pe Lilibet, de cinci.

Ducele și ducesa de Sussex nu au mai fost împreună în Regatul Unit din 2022, când au participat la funeraliile reginei Elisabeta a II-a.

Prințul Harry asistă la mai multe evenimente, însă nici Meghan, nici copiii nu îl însoțesc la angajamentele publice. Nu se cunoaște locul în care familia este cazată pe durata șederii în Marea Britanie.