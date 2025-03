Un petrolier și o navă container s-au ciocnit în Marea Nordului. Un incendiu imens a izbucnit | Video

Petrolierul Stena Bulk Stena Immaculate, care naviga sub pavilionul SUA, și nava container Solong, care naviga sub pavilion portughez, s-au ciocnit în Marea Nordului, relatează The Telegraph , citând Garda de Coastă din Marea Britanie.