„Ești mort?” Aplicația virală în China care se adresează tinerilor care locuiesc singuri

12-01-2026 | 21:40
tanara china
O nouă aplicație cu un nume sumbru a luat China cu asalt.

Numită „Are You Dead?” (Ești mort?), aplicația are un concept simplu. Trebuie să te verifici la fiecare două zile – apăsând un buton mare – pentru a confirma că ești în viață. Dacă nu o faci, aplicația va lua legătura cu persoana ta de contact desemnată pentru situații de urgență și o va informa că ai putea fi în pericol.

A fost lansată în luna mai a anului trecut fără prea multă atenție, însă interesul pentru ea a explodat în ultimele săptămâni, mulți tineri care locuiesc singuri în orașele din China descărcând-o în număr mare, relatează BBC.

Acest lucru a propulsat-o pe primul loc în topul celor mai descărcate aplicații plătite din țară - costă 8 yuani (aproximativ 1,15 dolari).

Potrivit instituțiilor de cercetare, până în 2030 ar putea exista până la 200 de milioane de gospodării formate dintr-o singură persoană în China, relatează publicația de stat Global Times.

Iar exact aceste persoane sunt ținta aplicației - care se descrie drept „un companion de siguranță pentru cei care trăiesc singuri”.

„Există teama că oamenii care trăiesc singuri ar putea muri fără ca nimeni să observe, fără să aibă pe cineva pe care să-l sune pentru ajutor. Uneori mă întreb: dacă aș muri singur, cine mi-ar ridica trupul?”, a scris un utilizator pe rețelele sociale chinezești.

Aplicația, care este listată la nivel internațional sub numele Demumu, se clasează în primele două poziții în SUA, Singapore și Hong Kong, și în primele patru în Australia și Spania la categoria aplicațiilor de utilități cu plată - succes determinat, probabil, de utilizatorii chinezi care locuiesc în străinătate.

Se știu puține lucruri despre fondatorii aplicației. Ar fi vorba despre trei persoane născute după anul 1995, care au construit aplicația în Zhengzhou, provincia Henan, împreună cu o echipă mică.

Deși succesul acestei aplicații se datorează, în parte, numelui său memorabil, compania din spatele aplicației, Moonscape Technologies, a declarat că ia în considerare criticile referitoare la titlul actual și analizează o potențială schimbare de nume.

Sursa: BBC

