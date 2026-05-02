Nivelul amenințării din largul Somaliei a fost ridicat luni la 'important' de centrul de informare pentru securitate maritimă JMIC, după mai multe atacuri ale unor presupuși pirați, primele de luni de zile.

Petrolierul Eureka a fost 'deturnat în largul coastelor provinciei (yemenite) Shabwa', a anunțat Garda de Coastă pe internet.

Oameni înarmați neidentificați 'au urcat la bord, au preluat controlul, apoi l-au îndreptat spre golful Aden în direcția coastelor somaleze', a adăugat aceasta.

'Nava a fost localizată și sunt în curs eforturi pentru a o urmări și a lua măsurile necesare pentru a încerca recuperarea ei și garantarea securității echipajului său', a mai menționat sursa citată, fără a preciza numărul persoanelor aflate la bord sau naționalitatea lor.

Potrivit site-ului Marinetraffic, Eureka este un petrolier care transportă produse rafinate care navighează sub pavilionul Togo.

Garda de Coastă ține de guvernul din Yemen recunoscut internațional care nu controlează decât o parte din Yemen, zone întinse fiind controlate de rebelii Houthi de circa zece ani. Aceștia au comis numeroase atacuri asupra unor nave în privința cărora au considerat că au legături cu Israel în largul Yemen.

După un vârf în 2011, pirateria în largul Somaliei s-a diminuat puternic datorită în special desfășurării de nave militare internaționale, creării unei poliții maritime a statului autodeclarat Puntland și mai multor măsuri luate de armatori.

Însă două nave, tancul petrolier Honour 25 și cargoul M/V Sward, au fost deturnate pe 21 și 26 aprilie în largul Somaliei.

Responsabili din domeniul securității ai Puntland au declarat în această săptămână pentru AFP că deturnarea Sward este opera unui nou grup de 'infractori oportuniști'.

Deturnarea Eureka are loc în contextul în care închiderea strâmtorii strategice Ormuz, în urma războiului între Iran și SUA, perturbează traficul maritim internațional, obligându-i pe armatori să găsească rute alternative.