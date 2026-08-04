Măsura a fost extinsă şi în Maramureş, Sălaj şi Caraş-Severin, ca urmare a avertizărilor de caniculă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Astfel, restricţiile vor fi aplicate în judeţele Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş şi Caraş-Severin, în intervalul menţionat, ca urmare a avertizărilor Cod roşu de caniculă emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Potrivit companiei, măsura a fost adoptată pentru protejarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă şi pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile care pot apărea ca urmare a desfăşurării traficului greu în condiţii de caniculă.

Restricţiile nu se aplică transportului de persoane, transporturilor de animale vii şi produse perisabile de origine animală şi vegetală, transporturilor poştale, celor de carburanţi, mărfurilor cu temperatură controlată, apei îmbuteliate şi băuturilor răcoritoare, produselor provenite din exploatări agricole, transporturilor din cadrul Sistemului Garanţie-Returnare (SGR), precum şi altor categorii de transport prevăzute de legislaţie.

De asemenea, sunt exceptate utilajele proprii ale CNAIR şi cele ale firmelor care desfăşoară activităţi necesare construcţiei, modernizării şi întreţinerii infrastructurii rutiere naţionale.