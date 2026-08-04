Este vorba despre legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și despre legea prin care se prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

„Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe”, a precizat Nicușor Dan.

De ce a fost nevoie de o lege privind criza petrolului

Șeful statului a explicat că declanșatorul acestor măsuri este situația tensionată din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpiri rapide ale carburanților și în România.

Potrivit președintelui, aceste creșteri de prețuri afectează atât cetățenii, cât și companiile, prin costuri mai mari resimțite în lanț.

„Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, afirmă Nicușor Dan.

Ce prevede legea privind criza de pe piața petrolieră

Președintele a detaliat principalele măsuri incluse în noua lege, menite să protejeze piața internă și consumatorii în contextul scumpirii carburanților:

„Măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere”, a precizat șeful statului.

Astfel, legea urmărește să limiteze creșterea prețurilor la pompă și să asigure prioritar necesarul de motorină pentru consumul intern, chiar dacă acest lucru înseamnă restricții temporare pentru exportatori și o taxă suplimentară pentru companiile mari din domeniul petrolier.

TVA redus la locuințe, prelungit până la 30 septembrie

A doua lege promulgată de președinte vizează piața imobiliară și îi ajută pe cei care au cumpărat sau urmează să cumpere o locuință cu cota redusă de TVA, de 9%.

Potrivit lui Nicușor Dan, termenul pentru finalizarea acestor achiziții a fost extins, iar cei afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) nu vor mai suporta costuri suplimentare.

„Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, a explicat președintele.

De asemenea, cei care au încheiat precontracte de cumpărare a unei locuințe până la 31 iulie 2025 vor avea, la rândul lor, mai mult timp pentru a finaliza actele fără să plătească TVA majorat.

„Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie”, a mai spus Nicușor Dan.

Mesaj despre stabilitate politică, deși nu există un Guvern cu puteri depline

Președintele atrage atenția și asupra contextului politic în care au fost adoptate cele două legi, subliniind faptul că, în ciuda tensiunilor din spațiul public, Parlamentul a reușit să găsească susținerea necesară pentru aceste măsuri.

„Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a conchis Nicușor Dan.

Cele două legi promulgate vin ca răspuns la două probleme diferite, dar cu impact direct asupra bugetelor românilor: scumpirea carburanților pe fondul crizei din Orientul Mijlociu și dificultățile cu care se confruntă cumpărătorii-vânzătorii de locuințe, după incidentul cibernetic de la ANCPI.