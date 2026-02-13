Compania care gestionează trecerea Runcorn-Widnes, Merseyflow (Marea Britanie), avertizează că șoferii trebuie să informeze imediat schimbarea vehiculului înregistrat în schema de reduceri pentru a evita penalități.

Treceri gratuite pentru locuitori, dar cu condiții stricte

Locuitorii zonei beneficiază de treceri gratuite prin Programul Local User Discount Scheme (LUDS), dar trebuie să își mențină datele actualizate constant.

Problema a ieșit la iveală după ce un șofer local nu a prezentat dovezile necesare pentru a-și confirma eligibilitatea, după ce și-a schimbat mașina. El a primit penalități de la expirarea permisului său, în decembrie 2023, până în noiembrie 2024.

Merseyflow a precizat că schimbarea vehiculului a avut loc în iunie 2024, însă dovada eligibilității a fost transmisă abia după nouă luni, moment în care permisul gratuit a fost reinstaurat.

Cu toate acestea, amenzile – transmise către o agenție de colectare a datoriilor – includ atât vehiculul actual, cât și unul pe care șoferul susține că l-a vândut în 2021.

Șoferul este copleșit de situație

Șoferul a declarat pentru BBC că „a făcut tot ce trebuie”, dar se simte „foarte stresat” din cauza situației.

Un purtător de cuvânt Merseyflow a subliniat: „Proprietarul trebuie să informeze DVLA imediat dacă vinde, transferă sau schimbă un vehicul, pentru a nu mai fi responsabil de taxe sau amenzi. Nerespectarea acestui pas poate aduce amenzi de până la 1.000 de lire.”

Acesta a mai adăugat: „Apelarea la un agent de executare este ultima soluție. Cazurile care ajung în această fază au avut multiple oportunități de plată și cel puțin cinci notificări scrise. Mesajul nostru: nu ignorați notificările de penalizare. Acționați rapid, altfel suma datorată poate crește semnificativ.”

În 2025, peste 27 de milioane de treceri au fost efectuate pe Mersey Gateway și pe apropiatul Silver Jubilee Bridge, cu circa 84.000 de vehicule zilnic.