Turiștii din Peninsula Balcanică raportează tot mai frecvent astfel de cereri dubioase de plată din țări precum Croația sau Serbia, notează publicația „Heute”.

Andrej nu și-a putut crede ochilor când a deschis scrisoarea avocatului. Potrivit documentului, bărbatul din Viena ar fi parcat, pe 9 iulie 2024, la ora 12:45, într-o parcare din portul croat Umag, pe coasta de nord-vest a peninsulei Istria, fără un tichet valid.

Ce spune turistul

Firma de avocatură a precizat că reprezintă compania care gestionează parcările din Umag. Andrej explică situația: „Plata se putea face doar cu cardul, iar eu aveam doar numerar la mine.” Costul acestei neatenții: 244,15 euro.

Avocatul sloven este cunoscut de ani buni de Clubul austriac de automobile, motociclete și turism (ÖAMTC). „Există deja decizii ale Curții Europene de Justiție privind taxele de parcare din Croația, care stabilesc că acestea sunt creanțe civile, motiv pentru care tentativele de colectare par în general permise”, explică expertul juridic ÖAMTC, Nikolaus Authried, într-un interviu pentru „Heute”.

Sumele cerute par adesea exagerate. „Dacă încălcarea este evidentă și persoana afectată vrea să rezolve rapid problema, cel mai bine este să facă o ofertă de compromis”, recomandă expertul. Aceasta poate fi în jur de 80 de euro, pentru a fi în siguranță.

Cei vizați ar putea, de asemenea, să ignore scrisoarea avocatului, „deși riscul unei acțiuni în justiție este semnificativ mai mare în acest caz.” Pentru Andrej, cererea exagerată a fost, cu siguranță, o bătaie de cap. În cele din urmă, a ales să plătească pentru a evita probleme suplimentare.