Aproape 900.000 de francezi nervoși pe reducerile bugetare au blocat toată țara. „Am fi proști să ne oprim acum”

Franța a fost din nou blocată de greve și proteste uriașe de stradă. Profesorii, angajații transportului în comun, farmaciștii și angajații din spitale se numără printre lucrătorii care nu s-au dus la muncă, umplând în schimb străzile marilor orașe.

A fost încă o zi de proteste ample împotriva iminentelor reduceri bugetare, impuse de deficitul record și o datorie publică de 114% din PIB. 80.000 de polițiști au fost mobilizați pentru a menține ordinea.

În Paris şi multe oraşe de provincie, zeci de mii de oameni au mărşăluit pe străzi la apelul principalelor sindicate. Unii protestatari şi-au revărsat furia pe forţele de ordine mobilizate în număr mare.

Olivier Faure, secretar general al Partidului Socialist: „Obiectivul acestei zile este să facem guvernul să înțeleagă că trebuie să redreseze puterea de cumpărare a francezilor, să pună capăt acestei pedepse colective. Dar, evident, de fiecare dată se lasă cu violențe și dăm impresia că dorim să provocăm haos. Iar asta ajută guvernul, pentru că atrage dispreț față de mișcarea de protest.”

Organizatorii au anunţat peste 250 de demonstraţii, reunind până la 900.000 de persoane în întreaga țară, de cinci ori mai multe decât în ​​timpul mișcării „Blocați totul" din 10 septembrie.

Thomas Adamson, The Associated Press: „Circulația trenurilor și a garniturilor de metrou este sever perturbată. Sunt și multe școli închise, dar și spitale și farmacii.”

Declaraţiile ministrului de Interne, care a ameninţat cu intervenţii în forţă, au pus paie pe foc.

Thomas Adamson, The Associated Press: „Au fost desfășurate masiv forțe de ordine, pregătite pentru blocade și posibile violențe. Miza discordiei este noul buget, denunțat drept unul de austeritate. Dar furia trece dincolo de asta, fiind legată de salarii, de costul vieții și de conducerea lui Macron în sine.”

Fabien Villedieu, liderul Sindicatului Mecanicilor de Locomotivă: „Dacă într-adevăr traversăm o criză, întrebarea e cine plătește. Noi, sindicatele și muncitorii credem că ar trebui să plătească bogații.”

Sindicatele franceze protestează faţă de măsurile bugetare anunţate de fostul şef al guvernului Francois Bayrou, care a demisionat. Noul prim-ministru, Sebastien Lecornu, a început consultări cu partenerii sociali şi a anunţat deocamdată doar măsuri simbolice. A retras propunerea – foarte nepopulara – de eliminare a două zile de sărbătoare legală, şi a suprimat unele avantaje ale foştilor premieri, precum maşina de serviciu cu şofer.

Fabien Villedieu, liderul Sindicatului Mecanicilor de Locomotivă: „Suntem pe val, guvernul începe să dea înapoi. Și dacă bate în retragere, atunci noi presăm și mai mult, pentru că avem vânt la pupă. Am fi proști să ne oprim acum.”

Sindicatele franceze cer finanţare sporită pentru serviciile publice şi impozite mai mari pentru bogați.

