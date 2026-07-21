El a adus recunoaștere națională unui scriitor a cărui operă s-a născut din viața de zi cu zi și din experiențele oamenilor obișnuiți, scrie China Daily.

Când Wang, în vârstă de 56 de ani, a aflat vestea, primul sentiment a fost unul de bucurie sinceră.

„Sunt copleșit de fericire și, în sfârșit, pot răsufla ușurat”, spune el.

Pentru Wang, premiul reprezintă nu doar o recunoaștere la nivel național, ci și încununarea uneia dintre cele mai dificile și mai importante etape din cariera sa literară.

Viața câștigătorului

Născut în Xuzhou, în provincia Jiangsu, Wang a abandonat școala la 14 ani după ce tatăl său l-a trimis să studieze arte marțiale. Deși viața lui a luat o altă direcție, nu și-a pierdut niciodată pasiunea pentru lectură și scris. În 1992, o revistă din orașul natal i-a publicat unul dintre articole, un prim succes care i-a rămas în suflet și l-a încurajat să continue.

În 2009 și-a cumpărat un computer și a început să scrie în timpul liber, publicând poezii și eseuri pe rețelele sociale, unde și-a format treptat un public fidel. Wang a lucrat în construcții înainte de a deveni livrator de mâncare, o meserie despre care spune că îi oferă suficientă flexibilitate pentru a scrie.

O livrare dificilă din 2019 i-a schimbat însă viața. Lucrând în Kunshan, provincia Jiangsu, Wang a petrecut ore întregi căutând trei blocuri de locuințe și urcând 18 etaje, după ce un client introdusese o adresă greșită. Când a ajuns în cele din urmă la destinație, clientul l-a certat pentru întârziere.

În drum spre casă, Wang și-a transformat frustrarea într-o poezie intitulată Man in a Hurry („Omul grăbit”). Textul a devenit rapid viral pe internet și a reprezentat un punct de cotitură în cariera sa literară. De atunci, el și-a găsit inspirația în ritmul, întâlnirile și emoțiile trăite pe drum.

Primul volum de poezie

În 2023, a publicat primul său volum de poezie, Man in a Hurry: Poems of a Food Delivery Rider („Omul grăbit: Poeziile unui curier de mâncare”).

De-a lungul anilor, Wang a scris peste 6.000 de poezii, multe dintre ele fiind publicate în reviste literare.

Cel mai recent volum al său, Low Flight, recompensat acum cu Premiul Lu Xun, s-a născut direct din călătoriile sale zilnice pe străzile și aleile orașului, în timp ce transporta mâncare de la restaurante către locuințele clienților. Pe parcurs, a început să reflecteze asupra legăturii tăcute dintre curieri și oamenii pe care îi servesc.

„Poate că oamenii nu își vor aminti de mine după ce ne întâlnim pentru câteva clipe”, spune el. „Dar cu siguranță vor observa un curier de mâncare care trece în viteză pe lângă ei.”

Această conștientizare l-a inspirat să scrie o carte dedicată milioanelor de curieri care împărtășesc aceleași drumuri, presiuni, speranțe și visuri.

Pentru a finaliza Low Flight, Wang a intervievat personal peste 140 de curieri și a realizat sondaje cu alți peste 60, încercând să surprindă bucuriile, frustrările, dificultățile și aspirațiile lor.

„Sper ca, după ce vor citi această carte, oamenii să manifeste mai multă înțelegere și răbdare față de curieri și să existe mai puține conflicte”, spune el.

Pentru Wang, cea mai mare valoare a literaturii nu constă doar în exprimarea personală, ci în capacitatea ei de a-i apropia pe oameni.

Titlul Low Flight reflectă filosofia care stă la baza scrisului său.

„Nu orice pereche de aripi poate zbura direct printre nori”, spune Wang. „Un zbor aproape de pământ este tot un zbor.”

Poezia sa descoperă frumusețea acestor „zboruri la joasă înălțime”: zumzetul roților aflate în mișcare, vântul care șuieră pe lângă bicicletă, conversațiile de pe stradă și nenumăratele momente trecătoare care, împreună, alcătuiesc coloana sonoră a orașului.

După cum scrie chiar el:

„Fiecare om obișnuit care aleargă pe drumul vieții ține în mâini o mică lumină. Această lumină ne luminează mai întâi pe noi, iar apoi, încetul cu încetul, încălzește și luminează întreaga lume.”