Verdictul vine după o ședință de aproape 3 ore, în care conducerea liberală a schimbat șefii a șase filiale. Contestatarii au acuzat o „vânătoare de vrăjitoare", însă Ilie Bolojan le-a transmis că organizațiile respective au obținut rezultate slabe la alegerile parlamentare.

Decizia definitivă a Curții de Apel nu anulează Congresul PNL la care Ilie Bolojan a fost reales președintele partidului, alături de o noua echipă, ci menține suspendat actul prin care acesta a fost convocat, până când procesul va fi tranșat.

Separat, instanța a blocat hotărârile adoptate la congres, inclusiv alegerea noii conduceri.

În timp ce procesele continuă, echipa Bolojan a început schimbările în partid. Șase șefi de filiale au fost demiși, luni seară, într-o ședință a Biroului Politic Național, iar conducerile organizațiilor respective au fost dizolvate.

Au rămas fără funcții Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Dan Meran, Dragoș Soare și George Scarlat, care conduceau filialele PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5, respectiv Ialomița și Galați.

În ședință, potrivit unor stenograme, Adrian Veștea a cerut alegeri în filiale, în locul unor conduceri numite de la centru.

Adrian Veștea (stenograme): „Cred că este normal, după atâta vreme, să facem alegeri libere și să vedem cu adevărat care sunt liderii PNL la nivel județean, care astăzi le iau locul colegilor lor. Cred că aceasta este modalitatea democratică prin care PNL poate să iasă din acest impas. Altfel, nu facem altceva decât o vânătoare de vrăjitoare.”

Alina Gorghiu a acuzat echipa Bolojan că interpretează statutul așa cum îi convine: „După un congres extraordinar, filialele își continuă mandatul până în momentul în care se organizează alegeri la nivelul județului. Nu, nu sunt considerate interimare, așa cum interpretați dumneavoastră și cum, de fapt, adăugați la statut. Dar, sigur, dumneavoastră puteți adăuga astăzi orice la statut.”

Ionuț Stroe (stenograme): „Când am preluat organizația, nu m-a întrebat nimeni ce personalități locale am adus alături, ce oameni importanți s-au alăturat liberalilor, care sunt planurile noastre, care a fost activitatea noastră politică sau ce eforturi am făcut. Nu. Ni s-a spus doar că trebuie să fim demiși.”

Ilie Bolojan le-a răspuns că nu este vorba despre o reglare de conturi, ci despre rezultatele obținute la alegerile parlamentare din 2024, mult sub media partidului.

Ilie Bolojan (stenograme): „Pot să accept supărări, dar, în mod corect, cred că sunt realități pe care nu le putem contesta. Sunt județe din România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate prin forțe proprii – prezidențiale și parlamentare –, a obținut rezultate mult sub media partidului. Este o evidență.”

Demiterile au trecut cu votul a două treimi dintre membrii conducerii PNL.