The Broomway este un traseu care traversează nisipurile plate de la țărmul din apropierea Southend-on-Sea până la insula Foulness și găzduiește un poligon de tragere al Ministerului Apărării, scrie BBC.

Traseul, despre care se spune că are 600 de ani și acoperă 10 km, este gestionat de Essex Highways. Qinetiq, o companie globală de apărare și securitate care gestionează poligonul de tragere. Traseul este considerat ca fiind „un drum de trecere unic, care necesită atât prudență, cât și cunoștințe de specialitate pentru a fi parcurs în siguranță”.

Traseul complet nu este potrivit pentru vehicule, iar oamenilor li se recomandă să meargă pe jos doar însoțiți de un ghid care cunoaște mlaștinile.

Conform înregistrărilor consiliului parohial, 100 de persoane au murit pe The Broomway, ultimul deces cunoscut fiind din 1919.

