Un judecător, împușcat mortal în timpul unui proces la Tirana. Un bărbat și fiul său au fost răniți

Un judecător de la Curtea de Apel din Tirana, Astrit Kalaja, a fost ucis prin împușcare luni, în timpul unei audieri, de către un bărbat care compărea în fața sa, arestat rapid, anunță într-un comunicat poliția albaneză, relatează AFP.

Astrit Kalaja prezida ședința în momentul în care acest bărbat a scos o armă și a tras în el.

„Transportat la spital, judecătorul a murit din cauza rănilor pe drum”, anunță poliția.

Un bărbat și fiul său, care asistau la proces, au fost de asemenea răniți și conduși la spital, însă viața nu le era în pericol.

Presa locală scrie că atacatorul – judecat într-un dosar de drept al proprietății asupra unui teren – a declarat că „era pe cale să piardă” și că din acest motiv a tras în judecător.

???? Shocking scenes in Tirana: Court cordoned off after a defendant opened fire, killing Judge Astrit Kalaja and injuring two others.#BrusselsMorning #AstritKalaja Read More: https://t.co/nLyx7fOGwX pic.twitter.com/nFQEkBwH0J — Brussels Morning Newspaper (@BrusselsMorning) October 6, 2025

Această „agresiune criminală necesită fără nicio îndoială cel mai extrem răspuns legal împotriva agresorului”, a reacționat pe X premierul albanez Edi Rama.

„Acest eveniment tragic constituie, cred, cel mai incontestabil argument al susținerii înăspririi semnificative a Codului Penal în privința sancțiunilor legate de portul neautorizat de armă”, adaugă premierul, care a prezentat condoleanțe familiei lui Astrit Kalaja.

Purtarea ilegală de armă se pedepsește cu maximum trei ani de închisoare, potrivit legii albaneze.

Președintele albanez Bajram Begaj a condamnat, într-un comunicat, atacul care l-a vizat pe judecător drept un „atentat teribil împotriva întregului sistem al justiției”.

Potrivit unor date ale Centrului de Documentare despre Europa de Sud-Est și de Est privind lupta împotriva proliferării armelor ușoare (SEESAC), în perioada ianuarie–iunie 2025, în Albania au avut loc 213 incidente implicând arme de foc.

