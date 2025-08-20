Un judecător federal american a blocat o lege din Texas care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli. Cum a motivat

Un judecător federal american a blocat miercuri o lege a statului Texas care impunea afișarea Celor Zece Porunci în fiecare sală de clasă din școlile publice.

Judecătorul Fred Biery a emis o ordonanță preliminară care interzice aplicarea legii, ce urma să intre în vigoare la 1 septembrie și care a fost contestată de familiile elevilor de diferite confesiuni, relatează AFP.

Această lege este neconstituțională, „este părtinitoare în mod inadmisibil în chestiuni teologice și favorizează oficial confesiunile creștine în detrimentul altora”, a scris judecătorul în hotărârea sa motivată, întinsă pe 55 de pagini.

Afișarea Celor Zece Porunci în sălile de clasă este „susceptibilă de a transmite un mesaj de excluziune și de presiune spirituală” asupra copiilor, dându-le sentimentul că sunt „străini care nu aparțin comunității lor școlare”, susține judecătorul.

Rabinul Mara Nathan, unul dintre reclamanții din acest caz, a salutat hotărârea.

„Convingerile religioase ale copiilor ar trebui să fie inculcate de părinți și de comunitățile religioase, nu de personalități politice și de școlile publice”, a declarat ea într-un comunicat.

Rachel Laser, președinta organizației Americans United for Separation of Church and State (Americanii Uniți pentru Separarea Bisericii și Statului), o asociație dedicată apărării laicității, a salutat, de asemenea, decizia.

Ea consideră că aceasta transmite „un mesaj puternic și răsunător în toată țara, că guvernul respectă libertatea religioasă a fiecărui elev din școlile publice”.

Un alt judecător federal a blocat în noiembrie o lege similară din Louisiana, un alt stat conservator din sudul Statelor Unite.

Acesta a considerat legea contrară Primului Amendament al Constituției americane, care interzice instituirea unei religii naționale și favorizarea unei religii în detrimentul alteia.

Libertatea religioasă și separarea Bisericii de Stat sunt principii fundamentale în Statele Unite.

În 1980, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis deja că o lege care prevedea afișarea Celor Zece Porunci în școlile publice din Kentucky (centru-est) este neconstituțională.

În iunie 2024, cel mai înalt responsabil din domeniul educației din Oklahoma a ordonat școlilor publice din acest stat din sudul Statelor Unite să predea Biblia, o decizie controversată, contestată și ea în instanță.

