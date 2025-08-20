Un judecător federal american a blocat o lege din Texas care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli. Cum a motivat

Stiri externe
20-08-2025 | 22:25
judecator
Shutterstock

Un judecător federal american a blocat miercuri o lege a statului Texas care impunea afișarea Celor Zece Porunci în fiecare sală de clasă din școlile publice.

autor
Claudia Alionescu

Judecătorul Fred Biery a emis o ordonanță preliminară care interzice aplicarea legii, ce urma să intre în vigoare la 1 septembrie și care a fost contestată de familiile elevilor de diferite confesiuni, relatează AFP.

Această lege este neconstituțională, „este părtinitoare în mod inadmisibil în chestiuni teologice și favorizează oficial confesiunile creștine în detrimentul altora”, a scris judecătorul în hotărârea sa motivată, întinsă pe 55 de pagini.

Afișarea Celor Zece Porunci în sălile de clasă este „susceptibilă de a transmite un mesaj de excluziune și de presiune spirituală” asupra copiilor, dându-le sentimentul că sunt „străini care nu aparțin comunității lor școlare”, susține judecătorul.

Rabinul Mara Nathan, unul dintre reclamanții din acest caz, a salutat hotărârea.

Citește și
Ernesto Barajas
Cântăreţ de narcocorridos, ucis în Mexic. Solistul Enigma Norteno a fost împuşcat la Zapopan

Convingerile religioase ale copiilor ar trebui să fie inculcate de părinți și de comunitățile religioase, nu de personalități politice și de școlile publice”, a declarat ea într-un comunicat.

Rachel Laser, președinta organizației Americans United for Separation of Church and State (Americanii Uniți pentru Separarea Bisericii și Statului), o asociație dedicată apărării laicității, a salutat, de asemenea, decizia.

Ea consideră că aceasta transmite „un mesaj puternic și răsunător în toată țara, că guvernul respectă libertatea religioasă a fiecărui elev din școlile publice”.

Un alt judecător federal a blocat în noiembrie o lege similară din Louisiana, un alt stat conservator din sudul Statelor Unite.

Acesta a considerat legea contrară Primului Amendament al Constituției americane, care interzice instituirea unei religii naționale și favorizarea unei religii în detrimentul alteia.

Libertatea religioasă și separarea Bisericii de Stat sunt principii fundamentale în Statele Unite.

În 1980, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis deja că o lege care prevedea afișarea Celor Zece Porunci în școlile publice din Kentucky (centru-est) este neconstituțională.

În iunie 2024, cel mai înalt responsabil din domeniul educației din Oklahoma a ordonat școlilor publice din acest stat din sudul Statelor Unite să predea Biblia, o decizie controversată, contestată și ea în instanță.

Trump: „Nu faci război cu o țară ca Rusia. Nu te pui cu o națiune de zece ori mai mare și mai puternică decât tine”

Sursa: News.ro

Etichete: american, judecator, porunci,

Dată publicare: 20-08-2025 22:25

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Cântăreţ de narcocorridos, ucis în Mexic. Solistul Enigma Norteno a fost împuşcat la Zapopan
Stiri externe
Cântăreţ de narcocorridos, ucis în Mexic. Solistul Enigma Norteno a fost împuşcat la Zapopan

Un cântăreţ de "narcocorridos" (ode muzicale închinate baronilor drogurilor) a fost ucis într-o parcare din vestul Mexicului, a indicat pentru AFP parchetul statului Jalisco.

Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”
Stiri externe
Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia este de acord ca garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie acordate în mod egal, cu participarea Chinei, Statelor Unite, Marii Britanii și Franței.

Rusia a sancționat peste 20 de jurnaliști britanici pentru răspândirea de „narațiuni antirusești”
Stiri externe
Rusia a sancționat peste 20 de jurnaliști britanici pentru răspândirea de „narațiuni antirusești”

Ministerul rus de Externe a adăugat miercuri pe lista sa cu sancțiuni 21 de cetățeni britanici din zona presei, ca represalii după sancțiunile anunțate mai devreme de Londra împotriva unor companii din Kârgâzstan.

Recomandări
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului
Stiri actuale
Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Organizatorii nunților, botezurilor sau petrecerilor de firme au intrat în vizorul ANAF.

Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august
Stiri Sociale
Tichetele de energie, valabile până în martie 2026. Cum poți obține compensări și pentru lunile iulie și august

Românii cu venituri mici care se încadrează pentru a obține vouchere pentru energie se pot înscrie începând de miercuri, 20 august, pe platforma special concepută.

Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică
Stiri Sanatate
Reformă în sistemul sanitar. Ce schimbări aduc măsurile puse de Ministerul Sănătății în dezbatere publică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, dar şi a celei de manager.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 August 2025

46:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12