Polițiștii de la Departamentul de Poliție din Wildwood au intervenit sâmbătă, în jurul orei 23:30, în urma unor sesizări privind o ceartă urmată de o împușcătură, conform New York Post.

Când poliția a sosit, a găsit o femeie cu o rană de glonț la gât, întinsă pe aleea de acces.

Ea a fost transportată cu elicopterul la un spital, având leziuni care îi puneau viața în pericol.

Robert Anthony Morgan, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat și acuzat de tentativă de omor calificat, vătămare corporală gravă cu o armă mortală, deținerea unei arme de foc de către un infractor condamnat și descărcarea unei arme de foc în public sau pe o proprietate rezidențială.

Poliția a declarat că Morgan a fost văzut târându-se sub o ușă de garaj parțial deschisă, înainte de a sări într-o piscină din curtea din spate.

Ofițerii l-au scos din apă și l-au reținut.

Mama victimei le-a spus anchetatorilor că între Morgan și victimă existau antecedente de violență domestică. Ea a declarat că l-a văzut târând-o pe femeie înapoi pe proprietate după împușcături, potrivit WKMG.

Autoritățile au recuperat o pușcă de pe podeaua garajului și au găsit sânge pe strada care ducea spre casă.

Cei patru copii ai femeii se aflau în casă în momentul incidentului, potrivit rapoartelor.

Morgan, care are o condamnare anterioară pentru vătămare corporală gravă, a comparut luni în fața instanței și este reținut fără cauțiune.