Incidentul s-a petrecut joi, într-un apartament din Milano, unde românca lucra ca îngrijitoare pentru un italian de 92 de ani.

Între femeie și bătrân ar fi avut loc o dispută, iar într-un moment de furie, italianul a scos un pistol și a rănit-o pe angajata sa în abdomen. Polițiștii care patrulau prin zonă au auzit împușcătura și au intervenit imediat. Victima a fost transportata de urgență la spital, în stare critică. A fost operată, iar acum se află în afara oricărui pericol, spun medicii.

Între timp, anchetatorii fac cercetari pentru a afla în ce împrejurări s-a petrecut conflictul. Bătrânul figurează cu antecedente penale. A fost condamnat la un an de închisoare în urmă cu 10 ani, pentru incendierea unui bar, din răzbunare față de patronul localului cu care se certase. Acum, bărbatul este în custodia poliției și va fi supus unei expertize psihiatrice.