Lucy Harrison a fost împușcată în piept pe 10 ianuarie 2025 în orașul Prosper, lângă Dallas. Poliția a investigat moartea tinerei de 23 de ani drept posibil omor din culpă, însă nu a fost intentat niciun caz penal împotriva lui Kris Harrison.

O anchetă privind moartea lui Lucy Harrison a început la un tribunal din Cheshire, unde iubitul său, Sam Littler, a descris „marea ceartă” despre Trump, care se pregătea să fie învestit pentru al doilea mandat. Littler, care a călătorit în SUA împreună cu Lucy pentru vacanță, a spus că aceasta se supăra frecvent pe tatăl ei când vorbea despre posesia unei arme, mai relatează BBC.

De la ce a pornit totul

S-a mai aflat că Kris Harrison, care s-a mutat în SUA când fiica lui era copil, a urmat anterior tratament pentru dependență de alcool. Kris Harrison, care nu a participat la anchetă, a recunoscut într-o declarație trimisă instanței că a recidivat în ziua crimei și a consumat aproximativ 500 ml de vin alb.

Iubitul fetei a spus că în dimineața zilei de 10 ianuarie, partenera sa i-a adresat tatălui ei, în timpul disputei despre Trump: „Cum te-ai simți dacă aș fi eu fata în acea situație și aș fi fost agresată sexual?” Kris Harrison a răspuns că are alte două fiice care locuiesc cu el, deci nu ar fi deranjat prea mult.

Sam Littler a spus că Lucy s-a supărat „destul de tare” și a urcat scările. Mai târziu, cu aproximativ o jumătate de oră înainte de a pleca spre aeroport, Lucy era în bucătărie când tatăl ei a luat-o de mână și a dus-o în dormitorul de la parter.

Littler a declarat că a auzit un zgomot puternic la aproximativ 15 secunde după și apoi Kris Harrison a strigat după soția sa, Heather.

„Îmi amintesc că am fugit în cameră și Lucy era întinsă pe podea, lângă intrarea în baie, iar Kris doar țipa, pur și simplu incoerent”, a spus Littler.

Declarația lui Kris Harrison arată că el și fiica lui se uitau la un reportaj despre crime cu arme de foc, când le-a spus că deține o armă și a întrebat-o dacă vrea să o vadă. S-au dus în dormitor pentru ca el să îi arate un pistol semiautomat Glock 9mm, pe care îl păstra în noptieră.

Harrison a spus că a cumpărat arma cu câțiva ani în urmă pentru a avea un „sentiment de siguranță” pentru familie. El a negat că ar fi discutat anterior cu fiica lui despre aceasta.

„Când am ridicat arma să i-o arăt, am auzit brusc un zgomot puternic. Nu am înțeles ce s-a întâmplat. Lucy a căzut imediat”, a declarat el. Harrison a spus că nu își amintește dacă degetul său era pe trăgaci.

El a recunoscut problemele cu alcoolul din trecut și a spus că „a cedat temporar” în ziua morții fiicei sale, fiind emoționat din cauza plecării ei.

Într-o declarație a avocaților săi, Kris Harrison a spus că „acceptă pe deplin” consecințele acțiunilor sale. „Nu trece o zi fără să simt povara acestei pierderi, o povară pe care o voi purta toată viața”, a spus el. 