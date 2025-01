Un hoț deghizat în pompier a dat spargerea într-o casă din Malibu, un oraş afectat de incendiile din Los Angeles. FOTO

Presupusul hoţ, arestat ”în flagrant în timpul unei spargeri” într-o casă din Malibu, face parte dintre cele aproximativ 20 de persoane arestate în timp ce incendii devastează Los Angelesul şi zona oraşului de marţi, iar peste 100.000 de persoane au fost evacuate , a anunţat duminiccă poliţia.

Şeriful comitatului Los Angeles, Robert Luna a anunţat că adjuncţii săi l-au arestat pe acest bărbat în zona de evacuare a incendiului de la Palisades, situată la vest, până la celebra staţiune balneară Malibu.

???? Looters dress as firefighters to burglarize houses – police

???? "I saw a gentleman that looked like a firefighter... We just caught him burglarizing a home," Los Angeles County Sheriff Robert Luna stated during a press briefing.

The Los Angeles Police Department (LAPD) has… pic.twitter.com/cvwogecyz5