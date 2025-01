Garda Națională, trimisă pe străzile devastate din LA, după ce falși pompieri au început să jefuiască casele distruse de foc

Un nou bilanț provizoriu al dezastrului indică 24 de morți și 13 dispăruți. Studenţii de la Universitatea din California şi personalul de la renumitul Muzeu Getty se numără printre cei care ar putea fi vizați de o eventuală evacuare de urgență.

Până acum, flăcările au pârjolit o zonă mai mare decât suprafața orașului Miami. Numărul clădirilor arse din temelii a depășit 12.000. 1.700 de membri ai Gărzii Naționale păzesc străzile devastate, în condițiile în care unii indivizi au mers până la a se deghiza în pompieri ca să jefuiască locuințele distruse.

Marjan Rajabi, locuitoare care se întoarce la casa sa distrusă din Pacific Palisades: „Nu am găsit prea multe aici. Tot ce am este, de exemplu, această geantă, o lămâie, câteva capete metalice de aspersoare, doar ca să o fac pe mama mea, în vârstă de 89 de ani, să se simtă mai bine că le-am salvat. Dar am făcut-o pentru că i-ar da speranță și i-ar oferi speranța de a reconstrui.”

Guvernatorul statului California a emis un ordin prin care sunt eliminate mai multe restricții legate de protecția mediului, astfel încât munca de reconstrucție să înceapă cât mai repede.

Gavin Newsom, guvernatorul Californiei: „Este sau urmează să fie cel mai grav dezastru natural din istoria Statelor Unite? Cred că va fi, în ceea ce privește costurile asociate, în ceea ce privește scara și amploarea.”

Autoritățile au luat măsuri pentru miile de oameni rămași fără case. Sunt și mulți voluntari care ajută. Printre ei, și vedete. De pildă, Sharon Stone și Halle Berry.

Common, artist: „Dacă veniți pentru a dona și a lăsa lucruri, intrați în coloana din stânga... Vedeți asta? Sunt două coloane. Intrați pe cea din stânga. Dacă sunteți aici să ridicați ceva, dacă sunteți o familie aflată în nevoie, intrați în coloana din dreapta. Trageți în față și le spuneți pentru ce sunteți aici și vi se va da ce aveți nevoie. Așa cum se vede, aici au mâncare. Este apă aici, sunt haine mai jos...”.

Din cauza fumului, calitatea aerului în Los Angeles este tot mai rea, iar autoritățile le-au cerut localnicilor să stea pe cât posibil în case. Paula Gafton locuiește în Hollywood.

Paula Gafton, româncă din Los Angeles: „Problema este că se respiră foarte greu afară; este un aer foarte toxic și chiar astăzi am avut probleme, nu puteam să respir, lumea a început să poarte mască.”

În ajutorul pompierilor californieni, deja epuizați, au venit colegi din nouă state americane, dar și din Canada și Mexic. De asemenea, la eforturile supraomenești contribuie și peste o mie de deținuți pe bază de voluntariat. Vestea proastă este că situația are potențial de agravare în următoarele zile, când vântul Sfânta Ana se va intensifica.

