Un gigant aerian mizează pe avioanele Boeing cu o mega-comandă de 38 de miliarde de dolari la Dubai Airshow

Emirates a anunţat luni o comandă uriaşă pentru 65 de aeronave Boeing 777-9, în valoare de 38 de miliarde de dolari la preţuri de listă, în prima zi a Dubai Airshow 2025, transmite CNBC.

Cu această achiziţie, portofoliul total al Emirates la Boeing ajunge la 315 avioane widebody, consolidând poziţia companiei ca cel mai mare client al producătorului american pentru acest tip de aeronave.

Transportatorul din Dubai a subliniat că această comandă reprezintă ”un angajament pe termen lung faţă de industria aerospaţială americană”, susţinând sute de mii de locuri de muncă în SUA pe durata programelor de producţie.

Mişcarea este aşteptată să fie primită cu entuziasm de administraţia Trump, care încurajează investiţiile externe în industria americană.

În ultimii ani, ţări precum Coreea de Sud, Japonia, Marea Britanie, Malaezia şi Indonezia au inclus comenzi Boeing în negocierile comerciale cu Washington.

Aeronavele 777-9 sunt propulsate de motoare GE9X, iar noua comandă ridică totalul motoarelor GE9X comandate de Emirates la 540 de unităţi.

”Acest nou contract reflectă încrederea Emirates în tehnologia noastră şi în echipa noastră”, a declarat Russell Stokes, preşedinte GE Aerospace pentru motoare comerciale.

Şeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, preşedinte şi CEO al Emirates Airline and Group, a spus că achiziţia este ”o dovadă a parteneriatului nostru solid cu Boeing şi GE şi a angajamentului nostru faţă de industria aerospaţială americană”.

Comanda vine într-un moment delicat pentru Boeing, care se confruntă cu întârzieri persistente în programul 777X.

Primele livrări ar putea fi împinse până în 2027, în contextul problemelor de certificare şi al dificultăţilor de producţie. Între timp, Emirates a investit miliarde în modernizarea flotei existente pentru a acoperi decalajele, iar conducerea companiei a cerut public Boeing să ”îşi pună lucrurile în ordine”.

Întârzierile exercită presiune suplimentară asupra noului CEO al Boeing, Kelly Ortberg, aflat în centrul eforturilor de stabilizare a producţiei şi de recâştigare a încrederii într-o industrie afectată de blocaje pe lanţurile globale de aprovizionare.

