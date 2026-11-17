Accidentul a avut loc în jurul orei 7 dimineaţa, pe podul feroviar de deasupra străzii Seifertova din Praga 3, potrivit News.ro.
Serviciile de urgenţă au precizat că trenurile circulau cu viteză redusă.
Majoritatea rănilor au fost descrise ca fiind uşoare, însă purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanţă din Praga, Karel Kirs, a declarat că mai mulţi pacienţi au suferit leziuni grave care le puneau în pericol funcţiile vitale. Aceştia erau transportaţi la spitalele din Praga.
Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI
Accidentul din Praga readuce în atenție și tragedia feroviară din Spania, de luna trecută, când două trenuri de mare viteză s-au ciocnit la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid.
Cel puțin 68 de persoane au murit, iar premierul spaniol a recunoscut că încrederea populației în sistemul feroviar de mare viteză a fost „distrusă”. Autoritățile au promis că vor depune eforturi pentru a recâștiga această încredere.
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