Majoritatea rănilor au fost descrise ca fiind uşoare, însă purtătorul de cuvânt al serviciului de ambulanţă din Praga, Karel Kirs, a declarat că mai mulţi pacienţi au suferit leziuni grave care le puneau în pericol funcţiile vitale. Aceştia erau transportaţi la spitalele din Praga.

Serviciile de urgenţă au precizat că trenurile circulau cu viteză redusă.

Accidentul a avut loc în jurul orei 7 dimineaţa, pe podul feroviar de deasupra străzii Seifertova din Praga 3, potrivit News.ro.

Au fost mobilizate zece echipaje de ambulanţă şi patru echipe conduse de medici, alături de un vehicul specializat pentru evacuare.

Pompierii au declarat o alertă de nivel doi şi au precizat că prioritatea lor imediată era evaluarea răniţilor şi trierea pacienţilor în funcţie de gravitatea leziunilor.

Purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri din Praga, Miroslav Řezáč, a descris coliziunea ca fiind una fără consecinţe devastatoare, în ciuda numărului mare de persoane rănite.

Poliţia, pompierii şi echipajele de ambulanţă au intervenit la faţa locului. Numărul final al răniţilor şi cauza coliziunii nu au fost încă stabilite.