„Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a declarat luni fostul prim-ministru italian și președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, într-un discurs ținut la Universitatea Ku Leuven din Belgia. Potrivit lui Draghi, „puterea impune Europei să treacă de la confederație la federație”, deoarece ordinea globală „nu mai există”, notează Euronews.

Draghi a descris o imagine a unei ordini globale eșuate, atribuind declinul acesteia aderării Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și faptului că țările occidentale au început să comerțuiască cu un stat „cu ambiții de a deveni un pol de putere separat”. Acest lucru, a spus el, a pregătit terenul pentru „reacția politică cu care ne confruntăm acum” și, în cele din urmă, a produs „o lume cu mai puțin comerț și reguli mai slabe”, dureroasă, dar nu o amenințare în sine.

„Amenințarea este ceea ce o înlocuiește”, a spus Draghi, indicând o schimbare în Statele Unite. „SUA impun tarife Europei, amenințând interesele noastre teritoriale și clarificând, pentru prima dată, că consideră fragmentarea politică europeană ca fiind în interesul său.”

SUA și China, principalele amenințări la adresa UE

Confruntată cu eforturile SUA de a combina parteneriatul cu dominația și cu China care își menține modelul de creștere prin exportarea costurilor către alții, UE trebuie să își schimbe semnificativ structura, a afirmat Draghi, avertizând că „gruparea țărilor mici nu produce automat un bloc puternic”.

El a susținut că în domeniile în care Europa s-a „federalizat” – comerț, concurență, piața unică, politica monetară – este „respectată ca putere și poate negocia ca o singură entitate”. Ca dovadă, el a indicat acordurile comerciale „de succes” negociate recent cu India și America Latină.

„În domeniile în care nu avem acorduri – apărare, politică industrială, afaceri externe – suntem tratați ca o adunare vagă de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință”, a afirmat Draghi. „Un grup de state care se coordonează rămâne un grup de state – fiecare cu drept de veto, fiecare cu un calcul separat, fiecare vulnerabil la a fi eliminat unul câte unul”, a mai adăugat acesta.

El a descris propunerea sa ca un „federalism pragmatic” care „ieșim din impasul în care ne aflăm astăzi fără a subordona pe nimeni”.

„Statele membre aderă voluntar. Ușa rămâne deschisă pentru alții, dar nu și pentru cei care ar submina obiectivul comun. Nu trebuie să ne sacrificăm valorile pentru a obține puterea”, a afirmat Draghi, menționând moneda euro ca „cel mai de succes exemplu”, unele țări din UE aderând de la început, iar altele alăturându-se ulterior.

