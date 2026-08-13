Aparatul, un elicopter de atac Apache AH-64E al armatei terestre americane, „cu baza la Fort Hood, s-a prăbuşit astăzi la Salado”, în centrul statului Texas, iar „doi soldaţi au decedat”, a precizat baza într-un comunicat. Nu se specifică ce făcea aparatul în momentul accidentului.

Conform informaţiilor CNN, elicopterul s-a prăbuşit pe un câmp, provocând un incendiu de pădure de proporţii. Aproximativ 40 de hectare au fost cuprinse de flăcări, potrivit unui prim bilanţ prezentat de autorităţi în cursul serii. Pompierii, personalul militar şi forţele de ordine au fost trimise la faţa locului pentru a stinge incendiul şi a evacua locuitorii din împrejurimi.

„Prioritatea noastră imediată este să securizăm zona şi să sprijinim intervenţiile iniţiale”, a declarat generalul de brigadă Ethan Diven, comandant interimar, într-un comunicat citat de CNN.

Cei doi soldaţi nu au fost încă identificaţi. Aceştia au fost transportaţi la centrul medical militar Carl R. Darnall. „Gândurile noastre sunt alături de echipaj şi de familiile lor, în aşteptarea unor informaţii suplimentare”, a adăugat generalul de brigadă Ethan Diven.

Pe X, guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a adus un omagiu militarilor americani. „Fiţi alături de mine şi de Cecilia (soţia guvernatorului,n.r.) în rugăciune pentru familiile lor şi pentru întreaga comunitate din Fort Hood. Texasul le va rămâne veşnic recunoscător celor care slujesc statul nostru şi naţiunea noastră”, a scris guvernatorul în postarea sa.