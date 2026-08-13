Potrivit acestuia, candidatul s-a prezentat la două dintre probele din sesiunea de toamnă a bacalaureatului, respectiv limba română și matematică, urmând ca anul viitor să susțină și o a treia probă, la logică.

Șeful IȘJ susține că bărbatul este cel mai în vârstă candidat care a susținut examenul de bacalaureat.

„Eu nu am mai întâlnit persoană care la vârsta asta să susțină examenul de bacalaureat. A susținut doar la două probe. A spus că proba a treia o va susține la anul, pentru a avea timp să se pregătească”, a afirmat Suruciuc.

Oficialul IȘJ consideră că gestul bărbatului este „un semnal pentru tânăra generație care trebuie să înțeleagă că această diplomă este necesară la orice vârstă”.