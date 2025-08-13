Un distrugător american a fost „alungat” din Marea Chinei de Sud. Beijingul acuză că SUA „subminează grav pacea” în regiune

13-08-2025 | 09:00
USS Higgins
Getty

Armata chineză a anunţat, miercuri, că a monitorizat şi a „alungat” distrugătorul american USS Higgins din apele disputate ale Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud.

Distrugătorul a intrat în aceste ape „fără aprobarea guvernului chinez”, miercuri, a afirmat Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Sud al armatei.

USS Higgins „a intrat ilegal” în apele din largul recifului nelocuit, revendicat și de Filipine, „fără aprobarea guvernului chinez”, a declarat căpitanul He Tiecheng, purtător de cuvânt al Comandamentului Militar Sudic. „Acțiunile armatei americane încalcă grav suveranitatea și securitatea Chinei și subminează grav pacea și stabilitatea în Marea Chinei de Sud”, se mai arată în comunicat, notează agenția de știri Baha.

Comandamentul Indo-Pacific al SUA şi ambasada sa din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud, în ciuda revendicărilor suprapuse ale Brunei, Indoneziei, Malaeziei, Filipinelor şi Vietnamului, potrivit News.ro.

Americanii, implicați într-un alt incident

În luna iulie, un elicopter al armatei iraniene a împiedicat un distrugător american să se apropie de apele monitorizate de Iran în Golful Oman, şi a forţat nava marinei militare a SUA să-şi schimbe direcţia, după un schimb de ameninţări.

coreea de nord nava
Coreea de Nord intenţionează să construiască o nouă navă de război de 5.000 de tone

Elicopterul iranian a survolat distrugătorul american USS Fitzgerald şi i-a transmis acestuia un mesaj cu un avertisment în care i-a cerut să schimbe cursul şi să se retragă, relatează miercuri agenţia EFE, citând televiziunea publică de la Teheran.

Nava militară americană a transmis la rândul ei un avertisment elicopterului, dar pilotul iranian şi-a continuat misiunea şi a cerut din nou distrugătorului să rămână la distanţă de apele monitorizate de Iran. În cele din urmă, conform aceleiaşi surse, distrugătorul s-a retras şi a schimbat direcţia.

Incidentul survine la o lună după ce Statele Unite au bombardat instalaţiile nucleare iraniene de la Fordo, Isfahan şi Natanz.

Sursa: Agerpres, News.ro

Etichete: SUA, China, navă,

Dată publicare: 13-08-2025 09:00

