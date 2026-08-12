Potrivit unui comunicat al MAE transmis, miercuri, dispozitivul a declanşat un incendiu de vegetaţie de mici proporţii, care a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de pompieri.

Nicio persoană din echipa misiunii diplomatice nu a fost rănită, menţionează ministerul.

"Incidentul este considerat de către autorităţile din Confederaţia Elveţiană ca făcând parte din categoria incidentelor minore, dar fiind în proximitatea unei ambasade, a fost deschisă o anchetă. România colaborează cu autorităţile elveţiene în acest sens", informează Ministerul Afacerilor Externe.