Scenele violente s-au petrecut în fața școlii din Pătroaia Vale, la revenirea celor mici dintr-o tabără de o săptămână, la Predeal. Acolo, un băiețel de 8 ani ar fi fost certat la un moment dat de învățătoare, o femeie de 48 de ani. Supărat, cel mic și-a sunat părinții și le-a povestit scena.

Așa că, la revenirea din tabără, mama de 27 de ani și tatăl, de 32 de ani, i-au cerut socoteală cadrului didactic, imediat ce grupul s-a dat jos din microbuz.

După un scurt schimb de replici, cei doi părinți au și luat-o la bătaie pe femeie - spun martorii. În învălmășală, două fetițe, de 7 și 8 ani, au fost lovite. Victimele au fost duse la spital, dar nimeni nu a rămas internat.

Părinții băiețelului de 8 ani sunt acum arestați 30 de zile, pentru loviri și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Copilul și un frate au rămas în grija bunicilor.