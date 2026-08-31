La noi, stațiunile balneare sunt asociate adesea cu boala și bătrânețea. Cum arată o zi de tratament în stațiunile franceze, vedem într-un nou episod al campaniei Știrilor PRO TV: „Izvoare de sănătate”.

Cura termală durează 18 zile

În Franța, o cură termală durează 18 zile. Are un program precis, iar temperatura apei, durata și ordinea procedurilor sunt stabilite de un medic. Și în România tratamentul balnear prin sistemul public este organizat și prevede minimum trei proceduri pe zi. Este diferită însă durata. La noi, specialistul prescrie 16 zile de relaxare, dintre care doar 12 de tratament.

Ca să vedem cum decurg lucrurile în Franța, intrăm în centrul medical din Royat, o mică stațiune din centrul țării.

L-am întâlnit pe holurile centrului pe Serge Van Poelvoorde, un om de afaceri cu rădăcini franțuzești, dar care de ani buni trăiește în Qatar. Organizează evenimente peste tot în lume, iar asta îl epuizează, spune el.

Serge Van Poelvoorde, pacient: „Locuiesc în Orientul Mijlociu și am o viață foarte agitată. Călătoresc peste tot în Asia și am vrut să mă odihnesc.”

L-am însoțit și am văzut că fiecare pacient primește un dosar, un halat și alte lucruri necesare tratamentelor. Înainte să intre în cabina are nevoie de semnătura terapeutului. Prima oprire, împachetarea cu nămol, un amestec încălzit la 45 de grade Celsius.

La Royat, francezii își prepară singuri nămolul. Amestecă argila cu apă termală și o aplică apoi pe zonele dureroase. La noi, în schimb, în stațiuni precum Techirghiol, nămolul terapeutic se extrage direct din lac și este folosit pentru împachetări, cataplasme sau băi.

Procedurile au timp strict

În Franța, fiecare procedură are un timp strict. În acest caz, 12 minute. Cu toate că și în România există centre unde procedurile sunt stabilite de medici, sunt și stațiuni unde oamenii merg direct la izvoare sau băi și se tratează singuri, fără un program personalizat de specialist.

Aici, când timpul s-a scurs, procedura se încheie, iar pacientul trece la următorul tratament. Pentru Serge Van Poelvoorde urmează mersul prin apă termală pe un culoar contra curentului.

Julia Blanc, reprezentanta Centrului Medical din Royat: „În tratamentele pentru reumatologie, apa termală din Royat are această particularitate. Este încărcată cu gaz termal, CO2. Acest gaz transformă apa într-un analgezic natural și reactivează circulația la nivelul picioarelor, în special atunci când pacienții folosesc culoarul de mers.”

Cura continuă cu o baie relaxantă în apa îmbogățită cu minerale și, la final, semnătura stațiunii Royat: baia cu gaz. Serge intră într-un sac pentru 15 minute, iar gazul ajută la dilatarea vaselor de sânge.

Serge Van Poelvoorde, pacient: „După aproximativ zece minute va deveni puțin cald. Este reacția gazului carbonic și apoi o să mă simt puțin obosit. Dar e foarte plăcut!”

Și la noi dioxidul de carbon este folosit în tratamentele balneare, însă este asociat în mod deosebit cu mofeta. Pacientul intră într-o încăpere în care gazul se acumulează natural. România are, de altfel, o tradiție veche în acest tip de tratament, în stațiuni precum Covasna și Băile Tușnad.

Stațiunile franceze promovează prevenția

Pe de altă parte, cazul lui Serge Van Poelvoorde este un bun exemplu pentru un alt lucru pe care francezii pun tot mai mult accent: prevenția. În România, stațiunile balneare încă sunt asociate în general cu boala și bătrânețea. Stațiunile franceze, în schimb, vor să schimbe această percepție și includ în oferta lor tot mai multe programe de prevenție și de stare de bine pentru că, spun ei, și cerințele publicului s-au schimbat și oamenii încep să fie mai preocupați de sănătatea lor încă de tineri. Este, pe de altă parte, și un public dispus să cheltuiască.

Jerome Guillouet, directorul general al Companiei de Vichy: „Îi regăsim pe cei afectați de burnout sau de probleme cervicale. Spun «astăzi am 35 de ani, am 40 de ani, încep să mă doară puțin, dar vreau ca mâine să mă pot bucura pe deplin de pensie și, de aceea, încep să am grijă de sănătatea mea încă de astăzi.”

Numai că pentru un om activ, o cură medicală de 18 zile înseamnă aproape trei săptămâni în care trebuie să lipsească de la serviciu. Este o altă limitare a sistemului francez, pe lângă prețurile piperate, iar stațiunile încearcă să se adapteze. În Royat, de pildă, au apărut mini-curele.

Hugo Franck, primarul localității Royat: „Scopul este să avem cure mai scurte și mai flexibile și să putem oferi tratamente la alegere locuitorilor mai tineri din Clermont-Ferrand și, bineînțeles, turiștilor europeni, inclusiv românilor, sperăm noi, în curând. Dorim să dezvoltăm mai multe direcții, nu doar partea medicală, ci și prevenția, recuperarea după operații, wellness-ul și sportul pentru sănătate.”

Totuși, aceste mini-cure nu trebuie confundate cu tratamentul medical de 18 zile decontat de sistemul francez. Sunt programe mai scurte, dezvoltate de unele stațiuni mai mult pentru prevenție și recuperare. Programe care trebuie plătite integral de doritori, iar costurile ajung la aproximativ o mie de euro pentru o săptămână.