Diplomat rus, după prăbușirea dronei în Galați: România este dispusă să dea vina pe Rusia pentru orice incident

El a comentat impactul unei drone asupra unei clădiri din oraşul românesc Galaţi, care a avut loc săptămâna trecută, relatează EFE.

"Au tras concluzii înainte de orice anchetă, ceea ce arată că sunt persoane uşuratice, lipsite de independenţă politică, că rusofobia este foarte răspândită acolo şi că sunt dispuşi să atribuie Rusiei orice incident neplăcut", a declarat Ulianov pentru televiziunea de stat rusă.

El a adăugat că ceea ce vrea Bucureştiul este "să învinovăţească Rusia".

Critici la adresa autorităților române din partea diplomatului rus

În opinia diplomatului rus, autorităţile române s-au pus într-o situaţie "ridicolă şi absurdă" prin faptul că au făcut declaraţii înainte de finalizarea anchetei privind incidentul.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri că originea dronei nu a fost dovedită şi a solicitat Bucureştiului dovezi care să ateste că este vorba de un aparat rusesc. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.