Diplomat rus, după prăbușirea dronei în Galați: România este dispusă să dea vina pe Rusia pentru orice incident

Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaţionale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat luni că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident "neplăcut". 

El a comentat impactul unei drone asupra unei clădiri din oraşul românesc Galaţi, care a avut loc săptămâna trecută, relatează EFE.

"Au tras concluzii înainte de orice anchetă, ceea ce arată că sunt persoane uşuratice, lipsite de independenţă politică, că rusofobia este foarte răspândită acolo şi că sunt dispuşi să atribuie Rusiei orice incident neplăcut", a declarat Ulianov pentru televiziunea de stat rusă.

El a adăugat că ceea ce vrea Bucureştiul este "să învinovăţească Rusia".

Critici la adresa autorităților române din partea diplomatului rus

În opinia diplomatului rus, autorităţile române s-au pus într-o situaţie "ridicolă şi absurdă" prin faptul că au făcut declaraţii înainte de finalizarea anchetei privind incidentul.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri că originea dronei nu a fost dovedită şi a solicitat Bucureştiului dovezi care să ateste că este vorba de un aparat rusesc. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

"Nimeni nu poate stabili originea (dronei) până când nu se efectuează o examinare a aparatului respectiv", a declarat liderul rus, care a adăugat că Moscova este dispusă să "desfăşoare o anchetă obiectivă" şi abia apoi să-şi exprime părerea cu privire la cele întâmplate.

În acelaşi timp, el a afirmat că, în alte ocazii, când drone ucrainene au încălcat spaţiul aerian al unor ţări vecine, iniţial s-a crezut că acele aparate erau ruseşti.

Poziția României

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, că drona prăbuşită la Galaţi este Geran-2, de provenienţă rusească, subliniind că România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român.

"Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice (...) , iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă", a comunicat preşedintele român.

În urma incidentului, Bucureştiul a decis să închidă Consulatul General al Rusiei din Constanţa şi să-l declare pe consulul rus "persona non grata".

Reportaj BBC din blocul lovit de drona rusească la Galaţi. „Nimeni nu se mai simte în siguranţă". GALERIE FOTO

În unele părți ale Europei, invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina poate părea o amenințare îndepărtată. Dar în România, acest război este chiar la graniță și devine tot mai periculos, relatează BBC într-un reportaj.
Consulul Rusiei de la Constanța a plecat din țară. România ar putea lua noi măsuri după incidentul cu dronă din Galați

Ministerul Afacerilor Interne a confirmat că duminică seară consulul Rusiei din Constanța a plecat din România. Plecarea lui Andrei Kosilin din țară are loc după decizia CSAT luată ca urmare a incidentului cu dronă din Galați.
România primește întăriri NATO după drona rusească de la Galați. Spania ne trimite elicoptere, iar Italia soldați

România primește întăriri NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite elicoptere, Italia suplimentează trupele, explică surse din Administrația Prezidențială.

MAI: Un miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor, protecţia României şi susţinerea mediului de afaceri

MAI a încheiat până la 30 mai contracte și acorduri-cadru de peste 973 milioane euro prin Planul Național de Investiții finanțat prin SAFE – Security Action for Europe, pentru consolidarea capacității de intervenție și răspuns în situații de criză.

Polițele RCA se scumpesc din nou în România. Cu cât vor plăti mai mult majoritatea șoferilor. Noile tarife de referință

Polițele RCA ar urma să se scumpească în următoarea perioadă. Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință care vor fi valabile pentru următoarele șase luni, majorate în medie cu 12% pentru autoturisme față de noiembrie 2025

MAI avertizează asupra unor informaţii false despre Ilie Bolojan și Cătălin Predoiu. Link-uri care pot fura date personale

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că pe rețelele sociale circulă informații false despre premierul interimar Ilie Bolojan, precum și despre presupuse procese vizându-l pe ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, și probleme de sănătate.

