Oana Ţoiu a afirmat, luni seară, la ONU, că drona care a lovit un bloc de locuinţe, la Galaţi, făcea parte dintr-un atac pe timp de noapte împotriva Ucrainei.

”Încălcarea de către dronele ruseşti a spaţiului aerian al României şi al altor ţări central şi est-europene a intervenit în mod repetat de la izbucnirea invaziei din Ucraina şi reprezintă o consecinţă a tacticilor de escaladare urmate de Rusia în lupta sa contra Ucrainei. Acest incident recent a avut un impact direct asupra civililor nevinovaţi din România. Comportamentul este inacceptabil conform dreptului internaţional şi trebuie să de oprească”, a subliniat Oana Ţoiu.

Ministrul a susţinut că atacurile contra civililor ”trebuie să fie condamnate oriunde s-ar întâmpla”.

Oficialul român a reiterat sprijinul României în ceea ce priveşte încetarea focului ”imediată, necondiţionată” şi a amintit că a cerut o întâlnire de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la această chestiune.

”Reiterăm sprijinul pentru o încetare a focului imediată, necondiţionată şi pentru eforturi pentru încheierea unei păci fără condiţii în Ucraina, având în vedere încălcarea legilor internaţionale. Cerem o întâlnire de urgenţă a Consiliului de Securitate în conformitate cu articolele 44 şi 45 ale Cartei, pentru a se ocupa de această chestiune. Întâlnirea care va avea loc imediat va aborda subiectul riscurilor care subminează pacea şi securitatea în Europa”, a adăugat Oana Ţoiu.

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte pentru prima dată la solicitarea expresă a României.