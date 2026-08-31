Media de stat chineze au raportat 16 decese şi 546 de persoane dispărute pe teritoriul Chinei, bilanţul provizoriu al victimelor dezastrului crescând astfel la 919 morţi şi 4.793 de dispăruţi.

Dintre persoanele date dispărute în Nepal, numărul locuitorilor din zonele afectate miercurea trecută a înregistrat o nouă creştere. Acesta se ridică acum la peste 2.000 de dispăruţi în cele trei districte, Nuwakot, Rasuwa şi Makwanpur.

Sute de cetățeni străini dispăruți

Autorităţile nepaleze nu aveau încă veşti despre 592 de cetăţeni străini şi 933 de angajaţi ai centralelor hidroelectrice sau muncitori care lucrau pe şantierele din regiune.

De asemenea, autorităţile din statul indian Uttar Pradesh, situat în aval de Nepal, au confirmat luni pentru AFP că au recuperat, în total, 17 cadavre ale unor presupuse victime ale inundaţiilor. Identificarea acestor persoane, care nu figurează în bilanţul oficial nepalez, este în curs de desfăşurare.

Prim-ministrul nepalez Balendra Shah a declarat duminică seara că ţara sa se confruntă cu "un dezastru natural de neimaginat şi sfâşietor". "Inundaţiile devastatoare de pe râul Koshi (din districtul Rasuwa) au făcut extrem de dificilă stabilirea unei evaluări complete a pierderilor umane şi materiale", a scris oficialul pe reţelele sociale.

"Chiar dacă această misiune rămâne dificilă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a terenului accidentat şi a riscurilor continue, mergem mai departe cu hotărârea de a proteja vieţile cetăţenilor", a promis el.

"Vom reuşi să depăşim această criză prin unitate şi eforturi colective", a adăugat premierul nepalez.