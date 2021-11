Un deținut a evadat în 40 de secunde dintr-o închisoare din China. Urma să fie eliberat și expulzat în Coreea de Nord

Autorităţile din nord-estul Chinei au oferit o recompensă de 23.000 de dolari, ridicată ulterior la 100.000 de dolari, în schimbul informaţiilor care ar permite capturarea acestui evadat, în cadrul unei urmăriri care a suscitat un viu interes pe reţelele sociale.

Deţinutul de 39 de ani, identificat cu numele său chinez Zhu Xianjian, se afla într-o închisoare din China după ce fugise din Coreea de Nord. El a evadat pe 18 octombrie din penitenciarul din oraşul Jilin, escaladând un depozit şi sărind zidul exterior.

Poliția chineză a publicat și imaginile cu momentul evadării bărbatului de 39 de ani, care a avut nevoie de doar 40 de secunde să escaladeze zidul închisorii din orașul Jilin, unde ispășea o pedeapsă de 11 ani de închisoare pentru tâlhărie și intrare ilegală în China.

Într-un comunicat, poliţia din Jilin a precizat că l-a arestat pe evadat duminică dimineaţa, fără a oferi alte detalii.

Înregistrări video difuzate de cotidianul Beijing News arată un bărbat cu fizic slăbit, dus de mai mulţi poliţişti. O altă fotografie îl arată apoi culcat la pământ, cu mâinile la spate.

North Korean prison breaker captured by Chinese police. The fugitive was a North Korean special force soldier who entered China illegally and committed robbery. He will be deported back to North Korea after finishing serving his prison time in 2023. pic.twitter.com/R2CaQRiU9n