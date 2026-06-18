Bărbatul de 44 de ani și partenera sa de 45 de ani sunt suspectați de spălare de bani și apartenență la un grup infracțional organizat, relatează Parchetul din Bruxelles, citat d ecotidianul belgian Nieuwsblad.

Controlul a avut loc în Sint-Agatha-Berchem, când agenții din zona de poliție Bruxelles-Vest au oprit un șofer care a făcut o întoarcere fără a semnaliza. Bărbatul părea nervos și era deja cunoscut de poliție.

În timpul percheziției vehiculului, polițiștii au descoperit un compartiment ascuns în portbagaj, precum și mai multe telefoane mobile. Mașina și dispozitivele au fost confiscate. Bărbatul a fost dus la secția de poliție.

Ulterior, poliția a efectuat o percheziție la domiciliul suspectului de 44 de ani. În timpul descinderii, au fost găsiți peste 690.000 de euro în numerar, precum și alte telefoane mobile. Partenera acestuia, o femeie de 45 de ani, a fost arestată în timpul percheziției.

„Ambii suspecți au fost prezentați judecătorului de instrucție și arestați sub suspiciunea de spălare de bani și apartenență la un grup infracțional organizat”, a transmis parchetul. „Bărbatul a fost acuzat și de deținerea unui vehicul cu compartiment ascuns.”