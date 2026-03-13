Wilma, în vârstă de 56 de ani, și Danny, de 52 de ani, se aflau în Thailanda, într-o călătorie pentru care strânseseră bani timp de un an. În loc să se bucure de concediu, cei doi au fost nevoiți să găsească rapid o soluție pentru a reveni acasă. În cele din urmă, au decis să împrumute 12.000 de euro pentru a fi siguri că își pot permite biletele de avion necesare întoarcerii în Olanda, potrivit Algemeen Dagblad.

Situația tensionată din Orientul Mijlociu a determinat multe companii aeriene să anuleze curse, iar prețurile biletelor rămase disponibile au crescut spectaculos. Potrivit presei locale, costul unui singur bilet a ajuns rapid la aproximativ 3.000 de euro.

Situația familiei s-a complicat și mai mult deoarece nu aveau nevoie doar de două bilete. Fiica lor venise din Filipine pentru a se întâlni cu ei la Bangkok, însă și zborul ei a fost anulat. Astfel, cei trei au fost nevoiți să caute în grabă alte rute pentru a putea părăsi Thailanda.

Pentru a face față cheltuielilor, Wilma și Danny au fost nevoiți să contracteze un credit. Banii nu sunt destinați doar biletelor de avion, ci și costurilor suplimentare apărute în mod neașteptat, precum bagajele, nopțile suplimentare de cazare sau mesele.

Nici asigurarea de călătorie nu le-a oferit sprijinul pe care îl așteptau. Deși credeau că sunt acoperiți pentru situații neprevăzute, au aflat că polița nu include evenimentele provocate de război. Cel mult, ar putea recupera o parte din bani pentru nopțile suplimentare de cazare, însă nu și pentru restul cheltuielilor generate de anularea zborurilor.

Drumul spre casă se anunță lung și complicat. Călătoria va dura aproape două zile și va include mai multe escale. În ciuda costurilor uriașe și a stresului acumulat, familia spune că cel mai important lucru este să ajungă în siguranță acasă.