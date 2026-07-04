La ora 18:20, în duminica Super Bowl-ului, copilul a fost declarat decedat la camera de urgențe, iar la ora 23:52 a fost găsit încă în viață în morga unui spital.

Ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă de aproape șase ore — precum și circumstanțele care au dus la aproape înecarea lui Vincent Lorenzo Fiordilino, în vârstă de 18 luni, într-o piscină — fac acum obiectul unei anchete conduse de Parchetul din Maricopa, potrivit NBC News.

„Copilul a supraviețuit în cele din urmă și a fost externat din spital”, a anunțat Departamentul de Poliție din Gilbert într-un comunicat. Însă departamentul a recomandat, de asemenea, procurorului ca părinții să fie acuzați de abuz asupra copilului.

Potrivit unui raport al poliției obținut de KPNX din Phoenix, afiliată NBC, este posibil ca părinții să nu-și fi dat seama că fiul lor se îndreptase spre piscină în timp ce se desfășura meciul, din cauza „posibilității ca starea mentală a ambilor părinți să fi fost afectată de marijuana și/sau alte substanțe psihoactive”.

„Amândoi au recunoscut că au fumat marijuana în dimineața în care a avut loc înecul”, se menționează în raport.

Un purtător de cuvânt al procurorului statului a refuzat să comenteze cazul.

Între timp, Mercy Gilbert Medical Center a confirmat că a efectuat propria anchetă internă cu privire la ceea ce a numit o „situație sfâșietoare”.

Însă spitalul nu a făcut publice rezultatele anchetei sale și a refuzat să răspundă la întrebările adresate de NBC News cu privire la faptul dacă medicul care a declarat în mod eronat decesul băiatului mai face parte din personalul spitalului.

În raportul poliției, medicul respectiv este identificat ca fiind A. Toosi. Iar atunci când a fost interogat de un ofițer de poliție cu privire la decizia sa de a declara decesul băiatului în timp ce acesta încă se zbătea să respire, medicul ar fi invocat autoritatea sa profesională.

„Te rog, fă-ți treaba și lasă-mă să-mi fac treaba”, ar fi spus Toosi, conform raportului. „Am urmat facultatea de medicină dintr-un motiv anume.”, a spus el.

Un medic pe nume Aryan Toosi este identificat în rapoartele disponibile ca fiind afiliat acelui spital. El a îndrumat NBC News către avocatul Scott Holden. Într-o declarație adresată NBC News, avocatul a făcut referire la raportul poliției și la un potențial proces împotriva părinților copilului.

„Din această cauză, precum și din motive de confidențialitate a pacientului, nu putem face o declarație completă în acest moment, decât să vă asigurăm că acest caz implică mult mai multe aspecte, atât din punct de vedere factual, cât și medical, decât s-a raportat până acum”, a spus el.

Familia copilului, pe nume Vincent, a lansat o pagină online de crowdfunding pentru a ajuta la acoperirea costurilor medicale. Conform paginii de crowdfunding, Vincent respiră cu ajutorul unui ventilator. A scăpat de riscul unor leziuni cerebrale grave, dar va avea nevoie de monitorizare medicală continuă și de o terapie intensivă.

Evenimentele au început în jurul orei 17:38, pe 8 februarie, cu un apel la 911 pentru ajutor, după ce băiatul a fost găsit plutind cu fața în jos în piscina familiei, iar o rudă a încercat să-l resusciteze prin resuscitare cardiopulmonară (RCP), conform raportului.

Băiatul a fost apoi transportat de urgență la secția de urgențe a Mercy Gilbert Medical Center, unde o echipă de urgență din care făcea parte și Toosi a preluat eforturile de a-l salva.

La ora 18:13, conform raportului, Toosi a fost văzut verificând ora pe „un telefon mobil cu o husă portocalie și neagră cu imprimeu de ghepard” înainte de a ieși pentru a le da vești proaste părinților băiatului.