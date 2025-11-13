Operațiune secretă dezvăluită: CIA a răspândit semințe de mac „modificate” pentru a distruge producția de opiu din Afganistan

Într-o operaţiune secretă de sabotare, care a durat un deceniu, CIA, agenţia de spionaj americană, a aruncat seminţe de mac modificate în încercarea de a reduce potenţa recoltei de opiu din Afganistan, relatează The Washington Post.

În 20 de ani de război sângeros în Afganistan, Statele Unite au aruncat o multitudine de arme din cer: milioane de tone de muniţie. Rachete Hellfire lansate de drone Predator. Chiar şi „mama tuturor bombelor”, cea mai puternică bombă non-nucleară existentă.

Dar, printre proiectilele mai convenţionale, s-au numărat şi mici seminţe de mac.

Miliarde de seminţe. Timp de peste un deceniu, Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a condus un program îndrăzneţ şi strict secret pentru a manipula în mod ascuns recolta profitabilă de mac a Afganistanului, acoperind câmpurile fermierilor afgani cu seminţe special modificate pentru a germina plante care nu conţineau aproape deloc substanţele chimice rafinate în heroină, a aflat The Washington Post (WP).

Programul secret, care nu a fost dezvăluit până acum, este un capitol neraportat al războiului SUA din Afganistan, care a avut loc între 2001 şi 2021, şi face parte din lunga istorie zbuciumată a eforturilor americane de combatere a narcoticelor la nivel global, de la America Latină până în Asia.

Existenţa sa a fost confirmată de 14 persoane familiarizate cu aspecte ale operaţiunii secrete, toate vorbind sub condiţia anonimatului pentru a descrie acest proiect secret.

Dezvăluirea programului vine în contextul în care războiul împotriva narcoticelor domină din nou agenda de securitate. Preşedintele Donald Trump a declarat război cartelurilor de droguri din emisfera vestică, ordonând mai mult de o duzină de atacuri letale asupra unor presupuse ambarcaţiuni cu droguri în Caraibe şi în estul Pacificului. El a desemnat cartelurile ca grupuri teroriste şi a dat ordin să fie mutată o vastă forţă navală şi aeriană în regiune. De asemenea, el a autorizat CIA să ia măsuri agresive secrete împotriva traficanţilor de droguri şi a susţinătorilor acestora.

Această ultimă iniţiativă, la fel ca lupta împotriva opiului din Afganistan de acum două decenii, se confruntă cu un succes incert, potrivit foştilor oficiali care au participat la războaiele împotriva drogurilor în trecut, notează WP.

HEROINA AFGANĂ, ATOTPUTERNICĂ ÎNTR-O ŢARĂ ŞUBREDĂ

În Afganistan, la începutul anilor 2000, comerţul înfloritor cu opiu zădărnicea obiectivele SUA, în timp ce trupele americane se angajau într-o luptă mortală pentru a învinge talibanii, a elimina grupurile teroriste şi a stabiliza guvernul slab susţinut de Occident. Heroina afgană a alimentat corupţia în guvernul preşedintelui Hamid Karzai şi în provincii. A contribuit la finanţarea armelor şi echipamentelor talibanilor. Şi a reprezentat principala sursă globală de heroină, cea mai mare parte a drogurilor fiind destinate Europei sau fostei Uniuni Sovietice.

Aliaţii occidentali şi agenţiile guvernamentale americane au dezbătut aprig care strategii ar reduce recolta fără a submina sprijinul rural afgan pentru Karzai. Diplomaţii şi oficialii responsabili cu combaterea drogurilor au dezbătut totul, de la pulverizarea aeriană cu erbicide până la achiziţionarea întregii recolte afgane şi trimiterea acesteia în străinătate pentru a fi transformată în medicamente.

MAC RĂSPÂNDIT PE CÂMĂPURI CU AVIOANE BRITANICE C-130

Dar aproape fără ştirea nimănui, CIA opera propriul program secret de eradicare a heroinei, condus de Centrul pentru Crimă şi Narcotice al agenţiei de spionaj, care dispunea de fonduri generoase în timpul războiului din Afganistan.

Aruncarea din aer a seminţelor de mac modificate a început în toamna anului 2004, au declarat trei persoane familiarizate cu programul. Operaţiunea a fost întreruptă cel puţin o dată şi s-a încheiat în jurul anului 2015, au declarat cei familiarizaţi cu ea.

Operatorii clandestini, care iniţial foloseau avioane britanice C-130, efectuau zboruri nocturne pentru a evita detectarea, împrăştiind miliarde de seminţe special dezvoltate peste întinderi vaste de câmpuri de mac din Afganistan.

RAŢIONAMENTUL DIN SPATELE OPERAŢIUNII

Din câte se ştie, seminţele nu au fost modificate genetic prin editare genetică – o tehnologie ce nu era disponibilă pe scară largă până de curând – ci cultivate şi selectate de-a lungul timpului pentru a produce o plantă care conţinea mai puţine substanţe chimice alcaloide utilizate la producerea heroinei. Detaliile privind momentul şi modul în care au fost dezvoltate seminţele rămân neclare. Însă una dintre surse a declarat că a durat câţiva ani cultivarea şi a implicat încrucişarea lor cu seminţe naturale de mac.

Odată ce seminţele au fost aruncate, scopul era ca plantele care au răsărit din ele să se încrucişeze cu plantele native şi să devină specia dominantă în timp, degradând potenţa generală a culturii.

