Jandarmii au descoperit copilul luni, la Hagenbach (departamentul Haut-Rhin), o mică localitate de 800 de locuitori situată la aproximativ 20 km sud-vest de Mulhouse, după ce au fost alertaţi de o locuitoare care auzise „zgomote de copil” provenind dintr-o dubiţă parcată într-o curte.

Jandarmii l-au descoperit pe băieţel „culcat în poziţie fetală, gol, acoperit cu o pătură, pe un morman de gunoi şi în apropierea unor excremente”.

„Din cauza poziţiei aşezate prelungite”, copilul, „palid şi în mod evident subnutrit”, nu mai putea să meargă.

El a fost preluat imediat la spitalul din Mulhouse, a precizat procurorul Nicolas Heitz într-un comunicat.

Sechestrat ca să nu ajungă la spital

Băieţelul le-a povestit anchetatorilor că partenera tatălui său „nu-l mai voia în apartament şi dorea ca el să fie internat într-un spital de psihiatrie”, iar tatăl său l-a închis în camionetă „pentru a nu-l interna”, la sfârşitul anului 2024, când avea 7 ani.

Copilul, care nu se mai spălase de la sfârşitul anului 2024, avea un sac cu haine şi era nevoit să urineze în sticle de plastic şi să-şi facă nevoile în saci de gunoi.

Tatăl în vârstă de 43 de ani, care locuia împreună cu partenera sa în vârstă de 37 de ani şi alţi doi copii, fiicele lor în vârstă de 12 şi 10 ani, a recunoscut că l-a sechestrat şi l-a privat de îngrijire pe băieţel. El a fost încarcerat.

El a afirmat că l-a „pus în această dubiţă începând din noiembrie 2024 pentru a-l proteja, deoarece partenera sa voia să-l interneze într-un spital de psihiatrie”, a relatat procurorul, care a precizat că „niciun element medical” nu a confirmat eventualele probleme psihiatrice ale copilului.

Sora victimei, o fetiţă în vârstă de 12 ani, a explicat că „locuieşte cu tatăl ei de 4 sau 5 ani, mama ei având probleme de natură psihologică”, potrivit comunicatului procurorului.

Copilul a dispărut „peste noapte”

Fratele ei a fost înscris în clasa întâi până în anul şcolar 2023/2024 la Mulhouse, iar şcoala „i-a clasat dosarul” când familia a anunţat că va fi şcolarizat altfel.

El a „dispărut peste noapte”, potrivit vecinilor şi martorilor interogaţi de anchetatori.

Însă mai mulţi vecini auziseră zgomote provenind din maşină sau din apartamentul familiei atunci când aceştia erau plecaţi.

Tatăl a afirmat că şi-a lăsat fiul să iasă cu el până în mai 2025 şi i-a permis accesul în apartament în vara anului 2025, când restul familiei era în vacanţă. Îi încredinţase un telefon mobil şi îi spunea când putea ieşi din maşină sau când trebuia să părăsească locuinţa.

De asemenea, instalase o cameră de supraveghere video orientată spre camionetă, ceea ce le-a permis anchetatorilor să vadă că se ducea „de două ori pe zi la maşină, unde părea să arunce ceva în interior”.

Tatăl, electrician de profesie, şi partenera sa locuiau de la începutul anului 2024 într-un apartament situat la etajul unei foste ferme împărţite în mai multe locuinţe, potrivit vecinilor.

„Nu ne-am fi putut imagina niciodată aşa ceva”, a spus o femeie.

Bărbatul de 40 de ani a fost pus sub acuzare pentru arestare, răpire, sechestrare şi detenţie arbitrară a unui minor sub 15 ani şi privarea de îngrijire şi hrană care pune în pericol sănătatea unui minor de 15 ani de către un ascendent.

Partenera sa, care nu este mama copilului, a fost pusă sub acuzare pentru neacordarea de ajutor unui minor sub 15 ani aflat în pericol şi pentru neanunţarea maltratării şi a fost plasată sub control judiciar. Ea a contestat toate faptele care i se impută.

Potrivit partenerului său, ea bănuia ceva, dar nu ştia că băiatul se afla în maşină. Parchetul a dispus plasarea socială provizorie a celor trei copii.

Băieţelul este încă internat în spital şi se află „în siguranţă”, potrivit procurorului.