Băiatul de trei ani a fost transportat la spital "cu răni grave şi se află în stare critică, dar stabilă", a precizat Poliţia din comitatul Cambridgeshire într-un comunicat.

Incidentul "în care a fost implicat un băiat de trei ani (...), care a ajuns în ţarcul crocodililor" s-a produs la începutul acestei după-amiezi la Grădina Zoologică Johnson's din Old Hurst, un sat aflat la aproximativ 40 de kilometri nord de oraşul Cambridge, potrivit comunicatului.

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost arestat, "fiind suspectat de tentativă de asasinat".

Potrivit Poliţiei britanice, primele elemente ale anchetei sugerează că bărbatul arestat nu îl cunoştea pe băiat.

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Anchetatorii încearcă acum "să înţeleagă circumstanţele" acestui incident, a declarat poliţista Verity McCann, citată în acelaşi comunicat.

Grădina Zoologică Johnson's din Old Hurst informează pe site-ul său oficial că găzduieşte peste 100 de animale, inclusiv lei, tigri şi o fermă de crocodili.