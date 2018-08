Alertă la Londra. Șofer reținut după ce a intrat în pietoni în fața Parlamentului. LIVE

Ambulanțele au sosit la locul incidentului, iar un dispozitiv de securitate a izolat străzile din jurul Parlamentului - Millbank şi Victoria Tower Gardens - unde a sosit un dispozitiv important de zeci de poliţişti. Stația de metrou Westminster este închisă.

In imaginile apărute pe rețelele de socializare se poate observa cum agenţi de poliţie puternic înarmaţi au înconjurat un autoturism de culoare gri, al cărui şofer a fost scos afară şi încătuşat.

Potrivit BBC News, "în piață sunt prezenți numeroși ofițeri înarmați. Paramedicii tratează un mic grup de oameni, în fața Palatului Westminster. Un martor ocular a declarat că acțiunea șoferului a părut deliberată“.



A man arrested after crashing into barriers outside the Parliament in #London , police says it considers the incident as a road accident: Daily Mail pic.twitter.com/MdxOqcBhdJ

Scotland Yard a declarat că "în jurul orei locale 07:37, o mașină a intrat în barierele de securitate din fața Casei Parlamentului. Șoferul mașinii a fost reținut de ofițeri la fața locului. Mai mulți pietoni au fost răniți".

În acest moment, Scotland Yard nu se poate pronunța dacă incidentul este de natură teroristă.

"Încercăm să punem elementele cap la cap", s-a limitat să afirme un purtător de cuvânt al forţelor de ordine.

#London: Met Police: "At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured."

(Video: @VinnyMcAv) pic.twitter.com/cbAFBPOGjz